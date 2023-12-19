Китай в ноябре увеличил добычу нефти на 2,5%, газа - на 5,3%

Китай в ноябре увеличил добычу нефти на 2,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 17,2 млн тонн, сообщило Государственное статистическое управление.
За одиннадцать месяцев производство составило 191,25 млн тонн, что на 1,8% выше показателя за аналогичный период 2022 года.
Объем нефтепереработки в прошлом месяце вырос на 0,2% и составил 59,53 млн тонн.
Добыча природного газа в КНР в ноябре выросла на 5,3% и достигла 19,9 млрд кубометров. Производство с начала года повысилось на 6% - до 209,6 млрд кубометров.
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