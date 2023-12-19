Анкара и Баку планируют в 2024г провести заседание МПК – вице-президент Турции

Анкара и Баку в феврале 2024 года могут провести очередное заседание межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству, сообщил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

«Точная дата заседания комиссии пока еще не определена, но она может состояться во второй половине февраля. Для расширения торгово-экономических отношений между двумя странами будет подготовлена новая «дорожная карта», - сказал Йылмаз во вторник в Баку на встрече с предпринимателями.

По его словам, в 2023 году наблюдается рост взаимного товарооборота. В частности, если за 2022 год объем взаимной торговли между Турцией и Азербайджаном составил $6 млрд, то за 10 месяцев 2023 года уже $6,7 млрд. При этом он напомнил, что стоит задача довести объем взаимной торговли до $15 млрд в год.

Йылмаз подчеркнул, что накопленные азербайджанские инвестиции в экономику Турции оцениваются в $19,5 млрд, тогда как турецкие компании вложили в экономику Азербайджана $12 млрд

Вице-президент также добавил, что турецкие строительные компании реализовали в Азербайджане 517 подрядных проектов на общую сумму $18 млрд.

Р.Ахмедов