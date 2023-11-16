Новак посетит Турцию 24-25 ноября для проведения заседания межправкомиссии

Россия и Турция 24-25 ноября проведут заседание межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщили в четверг "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера РФ Александра Новака, являющегося сопредседателем МПК с российской стороны.

Встреча пройдет в Анкаре. Новак примет участие в ней очно.