Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8421 RUR   0.019 GBR   2.1066 TRY   0.0593

Цена на нефть

15.11 $/bbl +/- WTI 76.66 -1.60 Brent 81.18 -1.29

Регион 16.11.2023 17:05

Новак посетит Турцию 24-25 ноября для проведения заседания межправкомиссии

Россия и Турция 24-25 ноября проведут заседание межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщили в четверг "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера РФ Александра Новака, являющегося сопредседателем МПК с российской стороны.

Встреча пройдет в Анкаре. Новак примет участие в ней очно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МПК, ПРОВЕДЕНИЕ


Похожие новости


Многие отельеры Турции на лето 2024 года снизили цены на 30% Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Газе, гуманитарную ситуацию на Ближнем Востоке Фидан и Лавров обсудили палестино-израильский конфликт Азербайджан готов войти в проект газового хаба в Турции - Новак Азербайджан проявляет интерес к проекту турецкого газового хаба - Путин Эрдоган обсудил с Путиным палестино-израильский конфликт Турпоток из РФ в Турцию вырос на 45% за восемь месяцев В Кремле ожидают, что встреча Алиева и Эрдогана будет способствовать нормализации в Карабахе Точной даты телефонного разговора Путина и Эрдогана нет, но при необходимости этот разговор можно быстро согласовать - Песков Эрдоган продолжит обсуждать по телефону с Путиным будущее «зерновой сделки»

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az