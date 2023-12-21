Азербайджан заинтересован в привлечении инвестиций в логистики, строительство складских помещений - Джаббаров

Азербайджан заинтересован в привлечении инвестиций в сферу логистики, строительства складских помещений, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

«В Азербайджане создан хороший инвестиционный климат. Мы также готовы разделять риски инвесторов, для этого у нас имеются необходимые механизмы и другие инструменты», - сказал Джаббаров на панельной сессии Азербайджано-турецкого инвестиционного форума в четверг в Баку.

Министр подчеркнул необходимость инвестиций в создание промышленных предприятий.

«Кроме того, учитывая тот факт, что Азербайджан находится на транспортных маршрутах Север-Юг, Восток-Запад и Запад-Восток, есть хорошие возможности инвестиций в логистику, строительства складов и т.д.», - сказал Джаббаров.

По словам министра, для компаний, которые хотели бы реализовывать свою продукцию не только на территории Азербайджана, но и за рубежом, было бы хорошо инвестировать в создание предприятий на территории свободной экономической зоны Алят, для резидентов которых предусмотрен пакет различных льгот.

«Также хорошие условия для создания предприятий в промышленных парках страны, где также применяются налоговые и другие льготы, но на временной основе",-подчеркнул он.

Джаббаров добавил, что строительно-восстановительные работы на освобожденных территориях также открывает большие инвестиционные возможности для частных инвестиций.

Б.Рустамбеков