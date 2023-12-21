Турция рассчитывает на строительство ж/д Карс-Нахчыван в течение следующих 5 лет

Турция рассчитывает на реализацию проекта строительства железной дороги Карс-Нахчыван в течение следующих 5 лет, заявил замминистра торговли Озгюр Волкан Агар.

«Мы нацелены на то, чтобы завершить строительство железной дороги Карс-Нахчыван в течение предстоящих пяти лет. Протяжённость ж/д составит 224 км, мы рассчитываем, что скорость движения поездов по ж/д Карс-Нахчыван составит 160 км/час», - сказал Волкан Агар в четверг в Баку, выступая на панельной сессии "Роль транспортно-логистических центров в повышении двухстороннего товарооборота", проведенной в рамках Азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

Замминистра добавил, что реализация данного проекта имеет большое значение, поскольку эта железная дорога через Нахчыван «свяжет страны Центральной и Юго-Восточной Азии со всей Европой».

Как сообщалось ранее, президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган 25 сентября 2023 года подписали «Протокол о намерениях между Азербайджаном и Турцией по проекту железной дороги Карс-Нахчыван».

Н.Аббасова