Турция рассчитывает на строительство ж/д Карс-Нахчыван в течение следующих 5 лет

Турция рассчитывает на реализацию проекта строительства железной дороги Карс-Нахчыван в течение следующих 5 лет, заявил замминистра торговли Озгюр Волкан Агар.
«Мы нацелены на то, чтобы завершить строительство железной дороги Карс-Нахчыван в течение предстоящих пяти лет. Протяжённость ж/д составит 224 км, мы рассчитываем, что скорость движения поездов по ж/д Карс-Нахчыван составит 160 км/час», - сказал Волкан Агар в четверг в Баку, выступая на панельной сессии "Роль транспортно-логистических центров в повышении двухстороннего товарооборота", проведенной в рамках Азербайджано-турецкого инвестиционного форума.
Замминистра добавил, что реализация данного проекта имеет большое значение, поскольку эта железная дорога через Нахчыван «свяжет страны Центральной и Юго-Восточной Азии со всей Европой».
Как сообщалось ранее, президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган 25 сентября 2023 года подписали «Протокол о намерениях между Азербайджаном и Турцией по проекту железной дороги Карс-Нахчыван».
Н.Аббасова
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