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Макроэкономика 22.12.2023 02:20

Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-ноябре упали на 10%

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-ноябре сократился на 10% относительно того же периода прошлого года и составил 1,04 трлн юаней ($146,45 млрд), сообщило министерство торговли страны.

Приток иностранных инвестиций в сфере услуг упал на 15,9%. ПИИ в производственной отрасли уменьшились на 2,1%. Между тем в высокотехнологичном секторе, на который приходится свыше трети общего объема инвестиций, подъем составил 1,8%.

Инвестиции Великобритании в Китай в текущем году взлетели на 93,9%, Франции - на 93,2%, Нидерландов - на 34,1%, Швейцарии - на 23,3%, Австралии - на 14,3%.

При этом за 11 месяцев в стране было создано 48,078 тыс. новых иностранных предприятий, на 36,2% больше показателя за аналогичный период 2022 года, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

Совокупный объем FDI по итогам 2022 года увеличился на 6,3% и достиг 1,23 трлн юаней.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КИТАЙ, ИНОСТРАНЦЫ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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