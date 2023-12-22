Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-ноябре упали на 10%

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-ноябре сократился на 10% относительно того же периода прошлого года и составил 1,04 трлн юаней ($146,45 млрд), сообщило министерство торговли страны.

Приток иностранных инвестиций в сфере услуг упал на 15,9%. ПИИ в производственной отрасли уменьшились на 2,1%. Между тем в высокотехнологичном секторе, на который приходится свыше трети общего объема инвестиций, подъем составил 1,8%.

Инвестиции Великобритании в Китай в текущем году взлетели на 93,9%, Франции - на 93,2%, Нидерландов - на 34,1%, Швейцарии - на 23,3%, Австралии - на 14,3%.

При этом за 11 месяцев в стране было создано 48,078 тыс. новых иностранных предприятий, на 36,2% больше показателя за аналогичный период 2022 года, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

Совокупный объем FDI по итогам 2022 года увеличился на 6,3% и достиг 1,23 трлн юаней.