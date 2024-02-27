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Бизнес и законодательство 27.02.2024 02:34

Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе снизились на 11,7% г/г

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе сократился на 11,7% относительно того же месяца прошлого года и составил 112,71 млрд юаней ($15,86 млрд), свидетельствуют данные министерства торговли страны.

При этом по сравнению с декабрем показатель увеличился на 20,4%.

За прошлый месяц в стране было зарегистрировано 4,588 тыс. новых предприятий с участием иностранного капитала, что на 74,4% больше показателя за январь 2023 года, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

ПИИ Франции в КНР в январе выросли в 25 раз в годовом выражении, Швеции - в 11 раз, Германии - более чем втрое.

Как сообщалось, объем ПИИ по итогам 2023 года снизился на 8% и составил 1,13 трлн юаней.

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Тэги: КИТАЙ, ИНОСТРАНЦЫ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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