Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе снизились на 11,7% г/г

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе сократился на 11,7% относительно того же месяца прошлого года и составил 112,71 млрд юаней ($15,86 млрд), свидетельствуют данные министерства торговли страны.

При этом по сравнению с декабрем показатель увеличился на 20,4%.

За прошлый месяц в стране было зарегистрировано 4,588 тыс. новых предприятий с участием иностранного капитала, что на 74,4% больше показателя за январь 2023 года, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

ПИИ Франции в КНР в январе выросли в 25 раз в годовом выражении, Швеции - в 11 раз, Германии - более чем втрое.

Как сообщалось, объем ПИИ по итогам 2023 года снизился на 8% и составил 1,13 трлн юаней.