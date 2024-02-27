Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе снизились на 11,7% г/г

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе сократился на 11,7% относительно того же месяца прошлого года и составил 112,71 млрд юаней ($15,86 млрд), свидетельствуют данные министерства торговли страны.
При этом по сравнению с декабрем показатель увеличился на 20,4%.
За прошлый месяц в стране было зарегистрировано 4,588 тыс. новых предприятий с участием иностранного капитала, что на 74,4% больше показателя за январь 2023 года, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".
ПИИ Франции в КНР в январе выросли в 25 раз в годовом выражении, Швеции - в 11 раз, Германии - более чем втрое.
Как сообщалось, объем ПИИ по итогам 2023 года снизился на 8% и составил 1,13 трлн юаней.
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