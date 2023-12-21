ВБ выделит Таджикистану $71 млн грантов на проекты в банковской сфере и энергетике

Всемирный банк выделит Таджикистану $71 млн на реализацию трех проектов, финансирование предоставляется Международной ассоциацией развития в виде грантовых средств, сообщило министерство финансов страны.

Как отмечается, глава Минфина Файзиддин Каххорзода Саттор и постоянный представитель ВБ в республике Озан Севимли подписали соглашения о финансировании проекта "Развитие финансового и частного секторов", а также о дополнительном финансировании двух проектов в сфере энергоснабжения - по передаче и торговле электроэнергией в Центральной и Южной Азии (CASA-1000) и по поддержке сообществ вдоль коридора CASA-1000.

Ведомство уточняет, что основными целями первого проекта является укрепление системы страхования вкладов, банковского кредитования малого и среднего бизнеса, содействие интеграции МСП в цепочки создания стоимости. На него выделяется 37,2 млн специальных прав заимствования, или $50 млн

Проект CASA-1000, реализация которого началась в январе 2018 года, представляет собой объединение энергосистем с целью оказания содействия в передаче избыточной электроэнергии в летний период из Таджикистана и Киргизии в Афганистан и Пакистан, развития механизмов торговли электроэнергией и созданию регионального энергорынка. Дополнительное финансирование CASA-1000 составляет $11 млн.

Проект "Поддержка сообществ CASA-1000" направлен на повышение качества и расширение доступа к услугам электроснабжения, социально-экономической инфраструктуры в пределах территории проекта, а также содействие укреплению потенциала местного самоуправления. На него выделен грант в размере $10 млн.