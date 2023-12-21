Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8614 RUR   0.0188 GBR   2.1491 TRY   0.0584

Цена на нефть

20.12 $/bbl +/- WTI 74.22 +0.28 Brent 79.70 +0.47

Финансы 21.12.2023 21:22

ВБ выделит Таджикистану $71 млн грантов на проекты в банковской сфере и энергетике

Всемирный банк выделит Таджикистану $71 млн на реализацию трех проектов, финансирование предоставляется Международной ассоциацией развития в виде грантовых средств, сообщило министерство финансов страны.

Как отмечается, глава Минфина Файзиддин Каххорзода Саттор и постоянный представитель ВБ в республике Озан Севимли подписали соглашения о финансировании проекта "Развитие финансового и частного секторов", а также о дополнительном финансировании двух проектов в сфере энергоснабжения - по передаче и торговле электроэнергией в Центральной и Южной Азии (CASA-1000) и по поддержке сообществ вдоль коридора CASA-1000.

Ведомство уточняет, что основными целями первого проекта является укрепление системы страхования вкладов, банковского кредитования малого и среднего бизнеса, содействие интеграции МСП в цепочки создания стоимости. На него выделяется 37,2 млн специальных прав заимствования, или $50 млн

Проект CASA-1000, реализация которого началась в январе 2018 года, представляет собой объединение энергосистем с целью оказания содействия в передаче избыточной электроэнергии в летний период из Таджикистана и Киргизии в Афганистан и Пакистан, развития механизмов торговли электроэнергией и созданию регионального энергорынка. Дополнительное финансирование CASA-1000 составляет $11 млн.

Проект "Поддержка сообществ CASA-1000" направлен на повышение качества и расширение доступа к услугам электроснабжения, социально-экономической инфраструктуры в пределах территории проекта, а также содействие укреплению потенциала местного самоуправления. На него выделен грант в размере $10 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ВБ, ФИНАНСИРОВАНИЕ, ПРОЕКТЫ


Похожие новости


ВБ выделит Таджикистану $80 млн на реформу энергосектора Таджикистан оценил свой уровень бедности в 32% ВБ в 2014г намерен выделить Таджикистану $142 млн

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az