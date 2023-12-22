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Финансы 22.12.2023 11:02

Юань в ноябре вышел на 4-е место среди мировых валют, оттеснив иену

Доля юаня в международных расчетах в ноябре достигла 4,61%, в результате китайская нацвалюта поднялась на четвертое место в мировом рейтинге впервые с января 2022 года, по данным расчетной системы SWIFT.

В октябре доля составляла 3,6%.

Между тем доля иены сократилась до 3,41% с 3,91%, японская нацвалюта опустилась на пятую позицию.

Использование доллара США в мире снизилось до 47,08% в ноябре по сравнению с 47,25% месяцем ранее, евро - до 22,95% с 23,36%, фунта стерлингов - до 7,15% с 7,33%. Эти валюты занимают первые три места по доле в глобальных расчетах.

В топ-10 входят также канадский, австралийский, гонконгский и сингапурский доллары, а также тайский бат. Доля каждой из этих валют превышает 1%.

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Тэги: МИР, ВАЛЮТЫ, РАСЧЕТЫ, SWIFT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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