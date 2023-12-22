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Дальнее зарубежье 22.12.2023 20:11

Индонезия запустит многократные пятилетние визы для иностранных туристов

Власти Индонезии введут пятилетние многократные визы для туристов и бизнесменов, максимальный срок разового пребывания в стране по таким визам составит 60 дней, сообщает издание The Bali Sun.

О запуске нового вида виз заявили в министерстве иммиграции страны, цель новшества - модернизация иммиграционной системы Индонезии, привлечение большего числа туристов и бизнесменов.

Визу D1 смогут получить туристы, деловые люди, транзитные пассажиры. Она позволит посещать Индонезию в течение пяти лет на срок до 60 дней за одну поездку.

"Виза не предназначена для иностранцев, постоянно проживающих в Индонезии. Она рассчитана на туристов, участников конгрессов и других деловых встреч, приезжающих для встреч с друзьями и родственниками, которые не проводят в стране больше 60 дней. Оформившим визу будет запрещено заниматься бизнесом в Индонезии", - пишет газета.

Стоимость визы - около $900 или 90 тыс. рублей. Оплатить визу можно будет онлайн на сайте управления иммиграции в момент подачи заявления.

"Пребывание в Индонезии дольше 60 дней, устройство на работу, несоблюдение условий действия визы может привести к штрафам, депортации и другим мерам воздействия на нарушителей", - цитирует газета департамент иммиграции.

По однократной туристической визе иностранцы могут оставаться в Индонезии 30 дней и при необходимости продлить ее еще на 30 дней.

В начале декабря министр туризма Сандиага Уно заявил, что Индонезия может ввести безвизовый режим для граждан 20 стран, в том числе России, с целью увеличения турпотока.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ТУРИЗМ, ВИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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