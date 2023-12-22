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Инфраструктура и тендеры 22.12.2023 20:53

ATU направит около 400 тыс. манатов на ремонт двух этажей первого корпуса

Азербайджанский медицинский университет (ATU) привлек ООО «Ahmadoglu» для текущих ремонтных работ на 3-ем и 5-ом этажах 1-го корпуса университета.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 393,333 тыс. манатов.

Срок завершения работ – май 2024 года.

Х.Насирзаде

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Тэги: УНИВЕРСИТЕТ, РЕМОНТ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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