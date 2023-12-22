ATU направит около 400 тыс. манатов на ремонт двух этажей первого корпуса

Азербайджанский медицинский университет (ATU) привлек ООО «Ahmadoglu» для текущих ремонтных работ на 3-ем и 5-ом этажах 1-го корпуса университета. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 393,333 тыс. манатов. Срок завершения работ – май 2024 года. Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».