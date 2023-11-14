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Наука и образование 14.11.2023 10:47

ATU направит около 600 тыс. манатов на ремонт 4 этажа учебно-терапевтической клиники

Азербайджанский медицинский университет (ATU) привлек ООО «M-House Construction» для текущих ремонтных работ на 4-ом этаже учебно-терапевтической клиники.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 593,949 тыс. манатов.

По условиям, ремонтные работы должны быть завершены в феврале 2024 года.

Х.Насирзаде

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Тэги: УНИВЕРСИТЕТ, РЕМОНТ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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