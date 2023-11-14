ATU направит около 600 тыс. манатов на ремонт 4 этажа учебно-терапевтической клиники

Азербайджанский медицинский университет (ATU) привлек ООО «M-House Construction» для текущих ремонтных работ на 4-ом этаже учебно-терапевтической клиники.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 593,949 тыс. манатов.
По условиям, ремонтные работы должны быть завершены в феврале 2024 года.
Х.Насирзаде
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