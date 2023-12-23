Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8697 RUR   0.0185 GBR   2.1565 TRY   0.0583

Цена на нефть

21.12 $/bbl +/- WTI 73.89 -0.33 Brent 79.39 -0.31

СНГ 23.12.2023 23:06

Россия открыта к переговорам по Украине только для достижения целей спецоперации - Песков

Президент России Владимир Путин открыт к переговорам по украинскому урегулированию, лишь если они позволят достигнуть целей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии для The New York Times.

"Путин, действительно, готов к переговорам, он и сам говорил об этом", - заявил Песков.

"Россия по-прежнему готова к этому, но только для достижения собственных поставленных целей", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Комментируя утверждения газеты, что РФ якобы сигнализировала о готовности обсуждать прекращение огня, Песков подчеркнул, что "те тезисы, которые вы озвучили, концептуально неверны".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Герасимов: Вашингтон оказывают Киеву значительную военную помощь и затягивают украинский конфликт Российские войска владеют инициативой в рамках СВО, заявил Путин Шойгу: Украина получила более 5 тыс. танков, 115 самолетов и вертолетов Москва готова договариваться по Украине только исходя из интересов РФ - Путин В Кремле сочли политизированным решение ЕС о начале переговоров с Украиной и Молдовой о членстве в союзе Путин заявил, что российская группировка в зоне СВО насчитывает 617 тыс. человек Россия не будет вести переговоры с Киевом на украинских условиях - Песков Украина расширила санкции против российских граждан и компаний ЕС становится сложнее помогать Киеву финансами - Песков НАТО продолжит повышение технических характеристик поставляемых Украине вооружений - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az