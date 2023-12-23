Россия открыта к переговорам по Украине только для достижения целей спецоперации - Песков

Президент России Владимир Путин открыт к переговорам по украинскому урегулированию, лишь если они позволят достигнуть целей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии для The New York Times.

"Путин, действительно, готов к переговорам, он и сам говорил об этом", - заявил Песков.

"Россия по-прежнему готова к этому, но только для достижения собственных поставленных целей", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Комментируя утверждения газеты, что РФ якобы сигнализировала о готовности обсуждать прекращение огня, Песков подчеркнул, что "те тезисы, которые вы озвучили, концептуально неверны".