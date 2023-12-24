Атаковавший танкер в Индийском океане дрон был запущен из Ирана - Пентагон

В Пентагоне заявили, что беспилотник, атаковавший танкер с химикатами в Индийском океане, был запущен с территории Ирана, сообщила газета The Wall Street Journal.
"Танкер для перевозки химикатов Chem Pluto под флагом Либерии был атакован (...) в Индийском океане в 200 морских милях от побережья Индии ударным дроном, запущенным с территории Ирана", - цитирует газета заявление представителя Пентагона.
Инцидент произошел накануне. Как сообщало британское Управление морских торговых операций, в результате "атаки беспилотной воздушной системы" на судне возник пожар, который был потушен, никто не пострадал.
Алиев и Лукашенко обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Алиев и Мирзиёев обсудили по телефону контакты в 2024 году
Путин отметил личный вклад Ильхама Алиева в упрочение союзнических отношений между Россией и Азербайджаном
В РФ ввезена вторая партия яиц из Азербайджана
Азербайджан остается крупнейшим покупателем зерновых в Ставропольском крае
Один человек погиб и один получил ранения в результате стрельбы в торговом центре в американском штате Флорида
Граждане Азербайджана смогут посещать Шушу и Суговушан на личных легковых автомобилях
ВОЗ предупреждает о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией
Минсвязи Нахчывана направит около 2,9 млн манатов на закупку оборудования и создания инфраструктуры Data-Центра
Министерство сельского хозяйства Нахчыванской АР направит 555 тыс. манатов на ПСД объектов первичной инфраструктуры
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодороги на севере Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Новогодняя кампания от AccessBank – 24 AZN в подарок новым клиентам
Яркие новинки в приложении Yelo
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности