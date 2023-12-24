Атаковавший танкер в Индийском океане дрон был запущен из Ирана - Пентагон

В Пентагоне заявили, что беспилотник, атаковавший танкер с химикатами в Индийском океане, был запущен с территории Ирана, сообщила газета The Wall Street Journal.

"Танкер для перевозки химикатов Chem Pluto под флагом Либерии был атакован (...) в Индийском океане в 200 морских милях от побережья Индии ударным дроном, запущенным с территории Ирана", - цитирует газета заявление представителя Пентагона.

Инцидент произошел накануне. Как сообщало британское Управление морских торговых операций, в результате "атаки беспилотной воздушной системы" на судне возник пожар, который был потушен, никто не пострадал.