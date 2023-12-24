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Происшествия 24.12.2023 09:27

Один человек погиб и один получил ранения в результате стрельбы в торговом центре в американском штате Флорида

В результате стрельбы, устроенной неизвестным в торговом центре Paddock города Окала американского штата Флорида один человек погиб, один получил ранения, сообщил телеканал CNN со ссылкой на начальника городской полиции Майка Балкена.

Ранее СМИ сообщали о нескольких пострадавших.

Балкен сообщил журналистам, что полиция получила по телефону информацию о многочисленных выстрелах внутри торгового центра. Он охарактеризовал происшествие как "целенаправленный акт насилия".

Подозреваемый в стрельбе скрылся. Полиция описывает его как темнокожего мужчину, одетого в черную толстовку с капюшоном, черные брюки и с маской на лице.

Другие подробности не приводятся.

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Тэги: США, ТЦ, СТРЕЛЬБА, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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