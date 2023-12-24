Один человек погиб и один получил ранения в результате стрельбы в торговом центре в американском штате Флорида

В результате стрельбы, устроенной неизвестным в торговом центре Paddock города Окала американского штата Флорида один человек погиб, один получил ранения, сообщил телеканал CNN со ссылкой на начальника городской полиции Майка Балкена.
Ранее СМИ сообщали о нескольких пострадавших.
Балкен сообщил журналистам, что полиция получила по телефону информацию о многочисленных выстрелах внутри торгового центра. Он охарактеризовал происшествие как "целенаправленный акт насилия".
Подозреваемый в стрельбе скрылся. Полиция описывает его как темнокожего мужчину, одетого в черную толстовку с капюшоном, черные брюки и с маской на лице.
Другие подробности не приводятся.
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