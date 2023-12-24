Армия США в 2024 году получит новые ракетные системы

В американские сухопутные войска в следующем году поступят новые системы оперативно-тактических и гиперзвуковых ракет, сообщило издание The War Zone.

Речь, в частности, идет о высокоточных оперативно-тактических ракетах PrSM (Precision Strike Missile). По рассекреченным данным программы закупок Пентагона, ракета, создаваемая корпорацией Lockheed Martin, имеет дальность действия 500 км. В перспективе ее планируется увеличить до 630 км. Пентагон планирует закупить не менее 4 тыс. таких ракет. PrSM в будущем должна прийти на смену стоящей на вооружении армии США ракете ATACMS с дальностью 300 км.

По сообщению армии США, в декабре сухопутные войска уже получили первую небольшую партию ракетных комплексов с дальностью 400 км.

В следующем году в американскую армию должны также поступить гиперзвуковые ракеты по программе The Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB) в неядерном оснащении. Планирующий гиперзвуковой блок ракеты может маневрировать по высоте и курсу, что делает невозможным его перехват, утверждают в Пентагоне.

Радиус действия разрабатываемой гиперзвуковой ракеты будет составлять более 2775 км. Скорость планирующего гиперзвукового блока достигает более 5 Маха.