МИД Ирана выразил протест против статуса островов в Персидском заливе

В МИД Ирана вызвали временного поверенного в делах РФ в Тегеране, чтобы выразить протест против одного из положений заявления Российско-арабского форума сотрудничества, сообщило в воскресенье агентство "Мехр".

По его информации, иранская сторона выразила протест против того, что российская сторона "поддержала лишенные оснований претензии, содержащиеся в итоговом заявлении Российско-арабского форума сотрудничества, прошедшего недавно в Марокко".

Агентство пояснило, что претензии Ирана вызвала часть заявления, в которой говорится о статусе трех островов в Персидском заливе.

Агентство "Тасним" напоминает, что в заявлении участников форума говорилось о поддержке мирных инициатив по определению статуса островов. Тегеран контролирует все три вызвавших споры острова (Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса) и считает их бесспорной частью своей территории. При этом на острова также претендуют ОАЭ.