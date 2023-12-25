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Транспорт и связь 25.12.2023 15:03

Maersk планирует возобновить перевозки через Красное море

Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS планирует возобновить перевозки через Красное море после реализации международной миссии по обеспечению безопасности для судов и предотвращению атак со стороны йеменских хуситов.

"Мы получили подтверждение того, что ранее анонсированная многонациональная инициатива в сфере безопасности Operation Prosperity Guardian (OPG) уже развернута для того, чтобы позволить коммерческим судам проходить через Красное море и Аденский залив и вернуться к использованию Суэцкого канала для судоходства между Азией и Европой. Это крайне позитивная новость для всей отрасли и функционирования глобальной торговли в целом", - говорится в заявлении компании.

Maersk приостановила перевозки в регионе в середине декабря после ряда нападений. Суда были перенаправлены в обход Африки через Мыс Доброй Надежды, что удлинило путь примерно на 10 суток.

Йеменские хуситы ранее пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

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Тэги: МИР, MAERSK, ПЕРЕВОЗКИ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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