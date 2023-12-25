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Дальнее зарубежье 25.12.2023 19:54

Лукашенко заявил, что российское тактическое ядерное оружие в Беларуси находится в местах дислокации и в хорошем состоянии

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил журналистам, что все российское тактическое ядерное оружие "на местах, в хорошем состоянии". По его словам, военные обучаются ежедневно.

"Давно (доставлены боеголовки), я же говорил, когда закончили. В сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября. Все на своих местах в хорошем состоянии", - сказал Лукашенко.

По его словам, военные обучаются ежедневно. "Каждый день учимся, каждый день. Даже бывшие вагнеровцы, которые у нас остались, работают сегодня у нас в подразделениях, передают опыт", - уточнил белорусский лидер.

Ранее власти Беларуси сообщали, что по просьбе Минска РФ разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как давно делают США на территории своих союзников.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ЛУКАШЕНКО, ТЯО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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