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ТЭК 26.12.2023 12:34

Полыхавший полгода пожар на скважине «Бузачи нефть» в Казахстане потушен

Пожар на скважине N303 нефтегазового месторождения Каратурун Восточный на западе Казахстана, бушевавший полгода, потушен, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в компании-разработчике месторождения ТОО "Бузачи нефть".

По данным компании, 25 декабря ствол аварийной скважины N303 был соединен со стволом скважины N303-ST.

"После соединения стволов с целью глушения работающего газового горизонта началась закачка бурового раствора в аварийный ствол скважины N303, в результате чего выделение и горение газа прекратилось полностью. Также прекратилось выделение (излив) воды из скважины", - говорится в комментарии "Бузачи нефти".

В компании также отметили, что после тушения пожара предстоят плановые финальные мероприятия по ликвидации аварии, включая цементаж скважины и герметизацию ее устья. Работы планируется завершить в кратчайшие сроки.

"Оценка ущерба будет осуществлена после полного завершения ликвидационных работ", - добавили в компании.

Пожар на месторождении Каратурун Восточный начался 9 июня: при подъеме бурильного инструмента произошел выброс газо-водяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан. Вокруг скважины N303 образовался кратер диаметром 15 метров и глубиной более 2 метров, который не позволил использовать противопожарное оборудование.

Для тушения пожара специалисты ТОО "Бузачи Нефть" 24 июля начали бурить наклонную скважину глубиной 1200 м, всего их планировалось пробурить 2 - для отвода газа на управляемый факел и для заливки воды или бурового раствора, чтобы остановить горение. Пожар изначально планировали потушить в октябре, но затем сроки сдвинулись на конец декабря.

ТОО "Бузачи нефть" - независимая компания по разведке, разработке и добыче нефти и природного газа. Ведет работы на Каратурунской группе месторождений.

Нефтегазовое месторождение Каратурун Восточный расположено в Мангистауской области в северо-западной части полуострова Бузачи и занимает прибрежную часть залива Комсомолец.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ПОЖАР, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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