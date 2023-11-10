QazaqGaz ввел в эксплуатацию газовое месторождение Анабай

Казахстанская QazaqGaz ввела в эксплуатацию новое газовое месторождение Анабай в Джамбульской области, сообщила пресс-служба компании.
Ожидается, что в 2023 году добыча газа составит 6,5 млн кубометров, а в 2028 году достигнет 44 млн кубометров. Полученный с месторождения Анабай газ будет направлен на обеспечение потребностей внутреннего рынка. Извлекаемые запасы газа составляют 4 млрд кубометров, объем инвестиций - 12 млрд тенге ($25,6 млн по текущему курсу - ИФ).
"QazaqGaz ведет активную работу по наращиванию ресурсной базы. В принятом компанией проекте "дорожной карты" по увеличению объемов товарного газа предусмотрена реализация и запуск нескольких газовых месторождений, в числе которых новое месторождение Анабай. Чтобы нарастить собственную ресурсную базу газа, QazaqGaz активно работает над получением лицензий на геологическое изучение недр и геологоразведку новых участков", - приводятся в сообщении слова председателя правления QazaqGaz Санжара Жаркешова.
Поясняется, что дочерняя организация "Разведка и добыча QazaqGaz" обустроила месторождение Анабай, расконсервировала три пробуренные скважины, а также построила газопровод Анабай - Жаркум.
К настоящему времени все строительно-монтажные работы завершены.
Ранее сообщалось, что QazaqGaz намерена ввести в эксплуатацию месторождение Анабай до конца 2023 года. Оно расположено в 210 км к северу от города Тараза. Ожидаемые запасы газа в 2013 году оценивались в 3-4 млрд кубометров.
QazaqGaz является портфельной компанией госфонда "Самрук-Казына". Компания управляет централизованной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища.
В совокупности QazaqGaz эксплуатирует газопроводы общей протяженностью порядка 76 тыс. км, в том числе 20 тыс. км магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 267,8 млрд кубометров и газораспределительные сети протяженностью около 56 тыс. км.
"Разведка и добыча QazaqGaz" - подразделение QazaqGaz, созданное в ноябре 2022 года путем трансформации ТОО "Амангельды Газ".
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