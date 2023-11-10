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ТЭК 10.11.2023 18:10

QazaqGaz ввел в эксплуатацию газовое месторождение Анабай

Казахстанская QazaqGaz ввела в эксплуатацию новое газовое месторождение Анабай в Джамбульской области, сообщила пресс-служба компании.

Ожидается, что в 2023 году добыча газа составит 6,5 млн кубометров, а в 2028 году достигнет 44 млн кубометров. Полученный с месторождения Анабай газ будет направлен на обеспечение потребностей внутреннего рынка. Извлекаемые запасы газа составляют 4 млрд кубометров, объем инвестиций - 12 млрд тенге ($25,6 млн по текущему курсу - ИФ).

"QazaqGaz ведет активную работу по наращиванию ресурсной базы. В принятом компанией проекте "дорожной карты" по увеличению объемов товарного газа предусмотрена реализация и запуск нескольких газовых месторождений, в числе которых новое месторождение Анабай. Чтобы нарастить собственную ресурсную базу газа, QazaqGaz активно работает над получением лицензий на геологическое изучение недр и геологоразведку новых участков", - приводятся в сообщении слова председателя правления QazaqGaz Санжара Жаркешова.

Поясняется, что дочерняя организация "Разведка и добыча QazaqGaz" обустроила месторождение Анабай, расконсервировала три пробуренные скважины, а также построила газопровод Анабай - Жаркум.

К настоящему времени все строительно-монтажные работы завершены.

Ранее сообщалось, что QazaqGaz намерена ввести в эксплуатацию месторождение Анабай до конца 2023 года. Оно расположено в 210 км к северу от города Тараза. Ожидаемые запасы газа в 2013 году оценивались в 3-4 млрд кубометров.

QazaqGaz является портфельной компанией госфонда "Самрук-Казына". Компания управляет централизованной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища.

В совокупности QazaqGaz эксплуатирует газопроводы общей протяженностью порядка 76 тыс. км, в том числе 20 тыс. км магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 267,8 млрд кубометров и газораспределительные сети протяженностью около 56 тыс. км.

"Разведка и добыча QazaqGaz" - подразделение QazaqGaz, созданное в ноябре 2022 года путем трансформации ТОО "Амангельды Газ".

Официальный курс на 10 ноября - 468,05 тенге/$1.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ГАЗ, МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ПУСК


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