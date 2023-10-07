Президенты РФ, Узбекистана и Казахстана дали старт началу поставок российского газа в Узбекистан

Президенты России, Казахстана, Узбекистана Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев дали старт началу поставок российского газа в Узбекистан.

Команду на пуск поставок принял и исполнил диспетчер на компрессорной станции "Александров Гай" на границе России и Казахстана. "Газ подан, давление в магистрали соответствует заданным параметрам. Все системы работают штатно", - отчитался сотрудник "Газпрома".

Путин в ходе церемонии отметил: "Это крупнейший трехсторонний энергетический проект, для реализации которого используется газопровод "Средняя Азия - Центр", построенный еще в 60-е годы, по которому Узбекистан снабжал газом сразу восемь союзных республик. Сейчас он начинает работу в реверсе и будет обеспечивать рустующую экономику Узбекистана и отчасти Казахстана. Казахстан сможет решить вопрос газификации своих северных и восточных регионов".

Токаев со своей стороны напомнил, что "через территорию Казахстана проходит более 20 тысяч километров магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 255 млрд кубометров и Казахстан заинтересован в полноценном использовании своего транзитного потенциала и готов к дальнейшему увеличению объёмов транспортировки российского газа".

"Проект будет способствовать расширению и модернизации газотранспортной инфраструктуры Казахстана и позволит удовлетворить растущие потребности Узбекистана в природном газе в объеме до 3 млрд кубометров газа в год. Он также придаст мощный импульс промышленному развитию наших стран, улучшению бизнес-климата, повышению уровня жизни граждан", - добавил он.

Президент Узбекистана заявил: "Реализация этого проекта - яркий пример успешного взаимовыгодного сотрудничества России, Казахстана и Узбекистана в энергетической сфере. Его осуществление демонстрирует нашу сплоченность и способность к эффективному реагированию на вызовы глобальной экономики, особенно в обеспечении энергетической безопасности и мы готовы к развитию долгосрочного партнёрства в данной сфере".

Как сообщалось, в Узбекистане для удовлетворения спроса на внутреннем рынке существует острая потребность в дополнительных объемах импорта газа. По поручению лидеров России, Казахстана и Узбекистана профильные ведомства стран в конце 2022 года приступили к решению этого вопроса.

Представителями "Газпром" (MOEX: GAZP), Казахстана и Узбекистана был проведен предварительный технический аудит объектов газотранспортных систем Казахстана и Узбекистана. По его результатам предложено организовать выделенный комбинированный маршрут реверсной транспортировки российского газа через территорию Казахстана по магистральным газопроводам "Средняя Азия - Центр - IV" и "Средняя Азия - Центр - V" (далее - МГ "САЦ-IV" и МГ "САЦ-V").

"Газпромом" были сформированы и подписаны с правительством Казахстана и министерством энергетики Узбекистана планы мероприятий (дорожные карты), включающие комплексы организационных и технических мероприятий. В том числе проведение диагностических и ремонтно-восстановительных работ, строительство новых объектов, а также мероприятия по переподключению поставщиков и потребителей природного газа.

В июне текущего года были заключены договор на оказание услуг по транспортировке российского природного газа через территорию Казахстана для потребителей Узбекистана с казахстанской QazaqGaz и Контракт на поставку природного газа в Узбекистан между и ООО "Газпром экспорт" и АО "УзГазтрейд".

В рамках подготовки к поставкам газа на территории России выполнено техническое перевооружение газоизмерительной станции (ГИС) "САЦ-IVК" на компрессорной станции (КС) "Александров Гай" для учета транспортируемого газа по схеме реверса, а также переобвязка ГИС с установкой дополнительных входных и выходных шлейфов, отсекающих кранов и кранов-регуляторов расхода газа.

Российские газовики также оказали необходимое содействие казахстанским и узбекистанским партнерам по вопросам проведения диагностических и ремонтных работ. В частности, специалистами "Газпрома" организован технический надзор и контроль за ходом ремонтно-восстановительных работ объектов ГТС Казахстана и Узбекистана; проведена работа с основными производителями трубной продукции и запорно-регулирующей арматуры по сокращению сроков поставки необходимых материально-технических ресурсов; в круглосуточном режиме организовано взаимодействие с РЖД по ускорению и контролю за передвижением железнодорожных составов с трубной продукцией от заводов-изготовителей в Казахстан и Узбекистан.

На территории Казахстана выполнены ремонт труб на МГ "САЦ-IV" и МГ "САЦ-V", отключение перемычек с соседними нитками магистральных газопроводов, переподключение независимых поставщиков и потребителей.

На территории Узбекистана построена новая газоизмерительная станция (ГИС) "Каракалпакия" на границе с Казахстаном, а также новый участок магистрального газопровода "Бухара - Урал"; выполнены ремонты труб и запорной арматуры на МГ "САЦ-V", восстановительные ремонты газоперекачивающих агрегатов, энергообъектов компрессорных станций (КС) "Каракалпакия" и "Акчалок".