Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8201 RUR   0.0183 GBR   2.0958 TRY   0.0597

Цена на нефть

07.11 $/bbl +/- WTI 77.37 -3.45 Brent 81.61 -3.57

СНГ 08.11.2023 09:20

Путин заявил, что поставки газа из РФ помогут развитию всей Центральной Азии

Запуск системы газопроводов центрально-азиатского региона в реверсном режиме с организацией поставок российского газа будет способствовать развитию всего региона Центральной Азии, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда" в преддверии официального визита в Казахстан.

Он напомнил, что 7 октября прошла церемония начала поставок российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана.

"Этот маршрут позволит наиболее эффективно использовать имеющиеся газотранспортные сети, будет способствовать развитию не только наших трех стран, но и всего региона Центральной Азии. В перспективе считаем целесообразным провести консультации и с нашими коллегами из Туркменистана. Они традиционно участвуют в этих рынках, и их подключение к такому взаимодействию будет в общих интересах", - заявил Путин.

"Широкие перспективы открывает взаимодействие в газовой отрасли. Это объясняется в том числе сложившимися за многие годы инфраструктурой и маршрутами газотранспортных и газораспределительных систем в России и Средней Азии, высоким уровнем координации как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Из последних договоренностей - подписанное 1 ноября этого года на полях Петербургского международного газового форума главой "Газпрома" Алексеем Миллером и первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан Романом Скляром соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее геологоразведку, добычу, переработку, поставки и транспортировку газа", - также сказал он.

Российский лидер напомнил, что "Россия готова помочь в газификации северных и восточных районов Казахстана в соответствии с подписанной 18 января этого года "Газпромом" и правительством Казахстана "дорожной картой" по сотрудничеству в газовой сфере". В настоящее время идет проработка различных вариантов отладки соответствующей газотранспортной инфраструктуры.

Путин заявил: "Природа и география дают России и Казахстану значительные конкурентные преимущества в энергетической сфере, которые мы стремимся максимально использовать во благо наших сограждан. Ведущие российские компании: "Газпром", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Татнефть" - вместе с партнерами из Казахстана осваивают месторождения, строят совместные предприятия по переработке энергоресурсов и планируют наращивать взаимовыгодное сотрудничество". "Наши страны конструктивно взаимодействуют в нефтяной сфере. Используя логистические мощности Каспийского трубопроводного консорциума, обеспечивают транспортировку нефти на мировые рынки наиболее надёжным и экономически выгодным способом. Вместе с партнерами по "ОПЕК плюс" вносят существенный вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка", - добавил глава российского государства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, ГАЗ


Похожие новости


Казахстан готов увеличить поставки нефти в Узбекистан при выгодных условиях Президенты РФ, Узбекистана и Казахстана дали старт началу поставок российского газа в Узбекистан Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении РФ - Токаев Между Казахстаном и Россией нет территориальных споров, заявляет Токаев Астана и Москва прорабатывают около 30 совместных промышленных проектов на $1,5 млрд Экспорт нефти по БТД в июле составил 612 тыс. б/с США ввели санкции против компаний из РФ и Казахстана за связи с КНДР КТК сможет увеличить прокачку нефти до 82 млн т в год - глава консорциума Казахстан ожидает роста числа инвестпроектов с РФ вдвое в 2023г Новым послом Казахстана в РФ назначен занимавший пост замгенсека СНГ Абаев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az