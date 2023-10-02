Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7968 RUR   0.0173 GBR   2.072 TRY   0.062

Цена на нефть

29.09 $/bbl +/- WTI 90.79 -0.92 Brent 92.20 -0.90

ТЭК 02.10.2023 19:34

Казахстан заинтересован в сотрудничестве с Форумом стран-экспортеров газа

Казахстан видит большой потенциал сотрудничества в газовой сфере с Форумом стран-экспортеров газа (ФСЭГ), заявил председатель правления госкомпании QazaqGaz Санжар Жаркешов.

"Мы видим большие перспективы для сотрудничества с ФСЭГ в газовой сфере и выражаем готовность к эффективному использованию потенциала в данной области", - сказал Жаркешов по итогам встречи в Дохе (Катар) с генеральным секретарем ФСЭГ Мохаммедом Хамелем. Его слова приводятся в сообщении QazaqGaz.

В сообщении отмечается, что на долю участников организации приходится 72% доказанных запасов и 56% объемов мирового экспорта газа. В QazaqGaz считают, что сотрудничество с форумом станет "важным шагом для развития газовой отрасли Казахстана".

Россия, как заявлял ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, выступает за увеличение числа участников ФСЭГ.

Форум стран-экспортеров газа - международная межправительственная организация со штаб-квартирой в Дохе, объединяющая 12 государств-поставщиков природного газа: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея.

QazaqGaz управляет магистральными газопроводами и газораспределительными сетями, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ГАЗ, ОРГАНИЗАЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Токаев призвал обеспечить надежность поставок газа с Тенгиза, Кашагана и Карачаганака Астана не получала официальных предложений ни от Москвы, ни от Ташкента о создании трехстороннего газового союза Казахстану не следует надеяться на дешевый газ в случае его импорта из РФ - министр Казахстан заинтересован в транзите российского газа в Узбекистан - глава Минэнерго Россия готова продавать газ Казахстану по цене гораздо ниже, чем Белоруссии Лавров заявил о подвижках в обсуждении проекта газового союза РФ, Узбекистана и Казахстана Казахстан пока не получал официального предложения о создании «газового» союза с РФ и Узбекистаном Сотрудничество РФ, Казахстана и Узбекистана в газовой сфере будет обсуждаться в ходе визита Мишустина, подтвердил Новак Казахстан готов нарастить импорт газа из Туркменистана до 1,5 млрд кубометров в год - Токаев Казахстан намерен прекратить экспорт газа в ближайшие два года - Минэнерго

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az