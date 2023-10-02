Казахстан заинтересован в сотрудничестве с Форумом стран-экспортеров газа

Казахстан видит большой потенциал сотрудничества в газовой сфере с Форумом стран-экспортеров газа (ФСЭГ), заявил председатель правления госкомпании QazaqGaz Санжар Жаркешов.
"Мы видим большие перспективы для сотрудничества с ФСЭГ в газовой сфере и выражаем готовность к эффективному использованию потенциала в данной области", - сказал Жаркешов по итогам встречи в Дохе (Катар) с генеральным секретарем ФСЭГ Мохаммедом Хамелем. Его слова приводятся в сообщении QazaqGaz.
В сообщении отмечается, что на долю участников организации приходится 72% доказанных запасов и 56% объемов мирового экспорта газа. В QazaqGaz считают, что сотрудничество с форумом станет "важным шагом для развития газовой отрасли Казахстана".
Россия, как заявлял ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, выступает за увеличение числа участников ФСЭГ.
Форум стран-экспортеров газа - международная межправительственная организация со штаб-квартирой в Дохе, объединяющая 12 государств-поставщиков природного газа: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея.
QazaqGaz управляет магистральными газопроводами и газораспределительными сетями, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища.
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