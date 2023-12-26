Производители столовых яиц в Азербайджане возложили на торговые сети ответственность за повышение розничных цен на продукцию

Азербайджанская ассоциация производителей и экспортеров куриного мяса и яиц (APEPEA) выступила с заявлением о безосновательности утверждений ряда торговых сетей о росте цен на столовые яйца в стране якобы в связи с началом их экспорта в Россию.
APEPEA отмечает, что ежедневно в Азербайджане производится около 5 млн яиц, тогда как потребность составляет около 3,6 млн единиц.
«Как видно из этих цифр, в республике производится достаточное количество яиц для внутреннего потребления и есть возможности для экспорта данной продукции. Мы, как производители, обращаемся к торговым сетям, чтобы они не повышали цены и не создавали ажиотаж среди населения ложными обоснованиями. Тем более в отпускных оптовых ценах производителей никаких изменений не произошло. Так что нет никаких экономических оснований для повышения цен на данную продукцию в розничной сети», - отмечается в заявлении APEPEA.
В APEPEA также сообщили, что в настоящее время доставка одной коробки из 360 яиц в торговые сети обходится в 53 манат (около $31,2) с учетом всех расходов. Таким образом, цена на одно столовое яйцо составляет 14,5 гяпик, что на 1 гяпик ниже аналогичного периода 2022 года.
Как сообщалось ранее, Азербайджан с 19 декабря приступил к экспорту столовых яиц в Россию. На сегодня в Россию отправлено три партии общим количеством 1 млн 224 тыс. единиц.
Решение об открытии российского рынка для экспорта пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре этого года по результатам переговоров Руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и Председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли в рамках визита главы российского ведомства в Азербайджан.
Б.Рустамбеков
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