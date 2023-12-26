Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдамском районе

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) сообщило, что во вторник на территории села Сарыджалы Агдамского района подорвался на противопехотной мине и получил ранения сотрудник ANAMA Махмудов Заур Эльдар оглу (1982 г.р.).

По данным Агентства, пострадавший доставлен в районную больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Н.Аббасовa