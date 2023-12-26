Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдамском районе

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) сообщило, что во вторник на территории села Сарыджалы Агдамского района подорвался на противопехотной мине и получил ранения сотрудник ANAMA Махмудов Заур Эльдар оглу (1982 г.р.).
По данным Агентства, пострадавший доставлен в районную больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Н.Аббасовa
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