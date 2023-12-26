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Происшествия 26.12.2023 13:46

Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдамском районе

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) сообщило, что во вторник на территории села Сарыджалы Агдамского района подорвался на противопехотной мине и получил ранения сотрудник ANAMA Махмудов Заур Эльдар оглу (1982 г.р.).

По данным Агентства, пострадавший доставлен в районную больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Н.Аббасовa

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Тэги: МИНА, ANAMA, GJLHSD


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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