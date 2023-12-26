Temiz Sheher направит свыше 3,7 млн манатов на закупку спецтехники для управления ТБО на освобожденных от оккупации территориях

ОАО "Temiz Sheher" ("Чистый город") направит свыше 3,7 млн манатов на закупку спецтехники для управления твердыми бытовыми отходами (ТБО) на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщает агентство "Интерфакс-Азербайджан", по данным портала госзакупок www.etender.gov.az, соответствующий контракт на закупку 22 единиц спецтехники общество подписало с ООО "HAYAT MOTORS".
Стоимость договора - 3 млн 738,889 тыс. манатов.
Поставки должны быть осуществлены на условиях DDP в течение 90 дней.
Н.Аббасовa
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