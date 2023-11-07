Temiz Sheher для управления твердыми бытовыми отходами на освобожденных от оккупации территориях закупит спецтехнику

ОАО "Temiz Sheher" ("Чистый город") отбирает поставщика спецтехники для создания инфраструктуры по управлению твердыми бытовыми отходами на освобожденных от оккупации территориях. Отбор проводится методом открытого тендера. Сумма участия - 1,5 тыс. манатов. Тендер предполагает закупку 22 единиц спецтехники. Прием тендерных предложений компаний осуществляется до 18:00 8 декабря 2023 года. Тендерная процедура вскрытия предложений состоится в 18:00 11 декабря. Поставки должны быть осуществлены в течение 90 дней. Б.Рустамбеков

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