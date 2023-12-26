Американские власти запретили Apple продавать две модели Apple Watch в США

Американские власти запретили Apple Inc. продавать в стране "умные" часы Watch Series 9 и Watch Ultra 2 из-за нарушения патентных прав компаний Masimo и Cercacor Laboratories, пишет Financial Times.
Торговый представитель США Кэтрин Тай утвердила октябрьский вердикт Комиссии по международной торговле (International Trade Commission, ITC), установившей, в частности, вину Apple в нарушении патента Masimo на устройство для измерения уровня кислорода в крови. Аналогичная функция есть в Apple Watch.
"После детальных консультаций посол Тай решила не отменять определение ITC, и 26 декабря 2023 года решение ITC стало окончательным", - говорится в заявлении Управления торгового представителя США (United States Trade Representative, USTR) при администрации президента.
Apple во вторник сообщила, что подала апелляцию на решение ITC. Компания заявила, что принимает все меры для того, чтобы как можно скорее вернуть Watch Series 9 и Watch Ultra 2 на американский рынок.
На минувшей неделе стало известно, что Apple заранее снимает с продажи в США эти модели Apple Watch на тот случай, если вердикт Комиссии останется в силе.
В прошлом финансовом году продажи "умных" часов принесли компании $19,6 млрд.
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