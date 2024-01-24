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Это интересно 24.01.2024 21:30

Apple наращивает ИИ-потенциал, готовится провести большую M&A-сделку

Американская Apple Inc. наращивает потенциал в сфере искусственного интеллекта (ИИ) с целью внедрить эту технологию в iPhone нового поколения, пишет Financial Times со ссылкой на данные об активности компании на рынках труда, M&A и в сфере исследований, а также мнения экспертов.

По сведениям PitchBook, с начала 2017 года Apple купила 21 ИИ-стартап - больше, чем какой-либо другой технологический гигант.

"Они (Apple - ИФ) готовятся провести какую-то большую M&A-сделку, - приводит газета слова аналитика Wedbush Securities Дэниэла Айвза. - Я буду в шоке, если они в этом году не проведут крупную сделку в сфере ИИ, потому что идет гонка ИИ-вооружений, и Apple вряд ли будет стоять в стороне".

По данным Morgan Stanley, почти половина вакансий Apple в области технологий ИИ сейчас имеют в своем описании термин "глубокое обучение" (deep learning), связанный с алгоритмами генеративного искусственного интеллекта (создающего контент и используемого, например, в ChatGPT - ИФ).

В отличие от других гигантов технологической отрасли компания обычно не рассказывает о своих планах в сфере ИИ, отмечает британское издание. Однако отраслевые инсайдеры говорят, что она работает над собственными большими языковыми моделями (LLM). На таких моделях базируются инструменты генеративного ИИ.

Cудя по всему, Apple хочет сделать генеративный ИИ доступным на мобильных устройствах автономно, без подключения к "облаку", что требует более мощных процессоров и уменьшения размера LLM, пишет газета.

В декабре она сообщала, что компания разработала метод обеспечения эффективного функционирования LLM на устройствах с ограниченным объемом памяти.

ИИ-стратегия Apple будет направлена на укрепление ее собственной экосистемы и сохранение базы пользователей, полагает старший аналитик инвестбанка Needham Лора Мартин. "Apple не хочет заниматься тем же, что стремятся делать Google и Amazon, которые хотят служить фундаментом для всех американских предприятий, ведущих разработку на больших языковых моделях", - приводит ее слова FT.

Глава производителя iPhone Тим Кук летом прошлого года сказал аналитикам, что компания исследует широкий спектр ИИ-технологий.

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Тэги: США, APPLE, ИИ, РАЗВИТИЕ


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