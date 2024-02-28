Apple сворачивает проект создания собственного электромобиля - WSJ

Apple Inc.закрывает проект создания собственного электромобиля, пишет The Wall Street Journal.
По данным источника газеты, сотрудники, участвовавшие в проекте (Project Titan), были проинформированы о том, что компания сворачивает усилия в этой сфере, наращивая инвестиции в сферу генеративного искусственного интеллекта.
Некоторые из сотрудников будут переведены в ИИ-группу Apple, однако те, кто работал непосредственно над автомобильным оборудованием, вероятно, будут уволены, отметил источник.
Apple инвестировала миллиарды долларов в исследования и разработки (R&D), работая над созданием электромобиля. Структура и стратегия проекта неоднократно пересматривались с момента его запуска. Если изначально планировалось создать полностью самоуправляемый автомобиль, то со временем компания умерила амбиции, решив, что автономными могут быть лишь отдельные функции, отмечает WSJ.
Apple рассматривала создание партнерств с автомобильными компаниями или прямую покупку какого-либо автопроизводителя, но ни одна из этих идей не материализовалась, напоминают источники.
Главы МИД Азербайджана и Армении начали переговоры в Берлине
Военнослужащий ВС Азербайджана заблудился в Лачинском районе
Байрамов отправился в Германию на переговоры с армянским коллегой по мирному договору
Поставки легковушек из ЕС в Азербайджан в 2023г достигли рекордных 250 млн евро
Турция наращивает импорт и потребление газа, пользуясь выгодными ценами на рынке
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Израильские военные заявили об уничтожении ряда важных объектов ХАМАС в секторе Газа
Спецпредставитель КНР посетит Россию, Украину и страны ЕС
Стратегические бомбардировщики ВВС США провели совместные учения с истребителями Швеции
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Банк Республика и Фонд развития предпринимательства организовали для предпринимателей поездку в Восточно-Зангезурский экономический район
Nar приступил к сотрудничеству с Азербайджанским технологическим университетом
AccessBank запустил специальную скидочную кампанию для pаботников образования
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы