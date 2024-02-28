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Это интересно 28.02.2024 11:42

Apple сворачивает проект создания собственного электромобиля - WSJ

Apple Inc.закрывает проект создания собственного электромобиля, пишет The Wall Street Journal.

По данным источника газеты, сотрудники, участвовавшие в проекте (Project Titan), были проинформированы о том, что компания сворачивает усилия в этой сфере, наращивая инвестиции в сферу генеративного искусственного интеллекта.

Некоторые из сотрудников будут переведены в ИИ-группу Apple, однако те, кто работал непосредственно над автомобильным оборудованием, вероятно, будут уволены, отметил источник.

Apple инвестировала миллиарды долларов в исследования и разработки (R&D), работая над созданием электромобиля. Структура и стратегия проекта неоднократно пересматривались с момента его запуска. Если изначально планировалось создать полностью самоуправляемый автомобиль, то со временем компания умерила амбиции, решив, что автономными могут быть лишь отдельные функции, отмечает WSJ.

Apple рассматривала создание партнерств с автомобильными компаниями или прямую покупку какого-либо автопроизводителя, но ни одна из этих идей не материализовалась, напоминают источники.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: США, APPLE, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ, ПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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