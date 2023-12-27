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Финансы 27.12.2023 10:41

В Азербайджане зарегистрировано НБКО «MOJO AZ»

Государственная налоговая служба (ГНС) зарегистрировала ООО «Небанковская кредитная организация MOJO AZ».

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГНС, общество госрегистрацию прошло 20 ноября 2023 года, ее уставный капитал равен 300 тыс. манатов, а официальным представителем является Руслан Кочярли.

Наблюдательный Совет НБКО состоит из трех человек: Игорс Земитс, Райво Тамборс, Матисс Ансвиесулис.

Р.Ахмедов

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Тэги: НБКО, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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