В Азербайджане зарегистрировано НБКО «MOJO AZ»

Государственная налоговая служба (ГНС) зарегистрировала ООО «Небанковская кредитная организация MOJO AZ». Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГНС, общество госрегистрацию прошло 20 ноября 2023 года, ее уставный капитал равен 300 тыс. манатов, а официальным представителем является Руслан Кочярли. Наблюдательный Совет НБКО состоит из трех человек: Игорс Земитс, Райво Тамборс, Матисс Ансвиесулис. Р.Ахмедов

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