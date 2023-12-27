В Азербайджане зарегистрировано НБКО «MGN Capital»

Государственная налоговая служба (ГНС) зарегистрировала ООО «Небанковская кредитная организация «MGN Capital». Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГНС, общество госрегистрацию прошло 16 ноября 2023 года, уставный капитал равен 300 тыс. манатов, а официальным представителем является Рашад Керимов. Наблюдательный Совет НБКО состоит из трех человек: Заур Бахшалиев, Асиф Рза и Вафа Фараджова-Балабан. Р.Ахмедов

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