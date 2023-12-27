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Бизнес и законодательство 27.12.2023 12:05

Власти Азербайджана продлили до 2027г действие льгот по НДС при импорте в страну ряда материалов и сырья

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о продлении срока действия таможенных льгот на импорт в страну некоторых видов сырья и материалов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно указу, импорт в Азербайджан 36 наименований сырья и материалов будет освобожден от уплаты НДС до 31 декабря 2026 года (срок действия этих льгот истекал 31 декабря 2023 года).

В частности, в этот список входят сырье и материалы для сектора АПК, животноводства, удобрения, а также различные витамины для населения.

Р.Ахмедов

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Тэги: НДС, ЛЬГОТЫ, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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