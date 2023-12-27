Азербайджанская инвестиционная компания, Demirören Yatırım Holding и Arges Enerji Team подписали договор о совместном участии

Будут восстановлены 5 малых гидроэлектростанций, расположенные на реках Хакари и Тертер.

В соответствии с "I Государственной программой по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" продолжаются работы по созданию зоны зеленой энергетики путем эффективного использования потенциала гидроэнергетики на освобожденных от оккупации территориях страны.

Для выполнения поставленных задач, при участии министра экономики Микаила Джаббарова, министра энергетики Парвиза Шахбазова и чрезвычайного и полномочного посла Турции в Азербайджане Джахита Багчи состоялась церемония подписания Договора о совместном участии между ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК), турецкой компанией "Demirören Yatırım Holding A.Ş." и ООО "Arges Enerji Team".

Документ подписали исполнительный директор ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" Ульви Мансуров, председатель совета директоров "Demirören Yatırım Holding A.Ş" Йылдырым Демирорен и руководитель ООО "Arges Enerji Team" Мехмет Фехми Озата.

Соглашение предусматривает восстановление и сдачу в эксплуатацию 5 малых гидроэлектростанций на реках Хакари и Тертер.

Проект, реализуемый в соответствии с принципом государственно-частного партнерства, будет способствовать созданию новых рабочих мест, приобретению новых знаний и навыков в области возобновляемой энергетики, сокращению выбросов парниковых газов, а также доведению к 2030 году доли возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии до 30%.

Проект восстановления и организации работы малых ГЭС, расположенных в Кяльбаджарском и Лачинском районах, является вторым проектом ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", связанным с привлечением частных инвестиций на освобожденные от оккупации территории. Первым был проект по производству строительного камня на месторождении известняка в селе Шахбулаг Агдамского района.

Отметим, что создание устойчивых видов энергии и транспортировка зеленой энергии на мировые рынки является одним из приоритетов энергетической политики Азербайджана. Неслучайно, что по инициативе Президента Ильхама Алиева в 2024 году Азербайджан примет одно из самых значимых международных мероприятий мира – COP29. В этом плане реализация проектов в сфере альтернативной энергии, сотрудничество с частными инвесторами по восстановлению существующих и созданию новых гидроэлектростанций на освобожденных от оккупации территориях приобретают особую значимость.