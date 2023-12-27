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Внутренняя политика 27.12.2023 19:54

Алиев утвердил новый состав Межведомственной комиссии по охране гостайны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду утвердил новый состав Межведомственной комиссии по охране государственной тайны.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, главой комиссии является начальник Службы государственной безопасности (ранее - первый заместитель премьер-министра). Всего в состав комиссии вошли 18 человек, представляющие различные министерства и ведомства.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОМИССИЯ, СОСТАВ, УТВЕРЖДЕНИЕ


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