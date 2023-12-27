Алиев утвердил новый состав Межведомственной комиссии по охране гостайны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду утвердил новый состав Межведомственной комиссии по охране государственной тайны. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Согласно документу, главой комиссии является начальник Службы государственной безопасности (ранее - первый заместитель премьер-министра). Всего в состав комиссии вошли 18 человек, представляющие различные министерства и ведомства. Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».