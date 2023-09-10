В Баку завершилось заседание азербайджано-иранской совместной комиссии

Завершилось третье заседание "Совместной комиссии" по военному сотрудничеству между Министерством обороны Азербайджана и Генштабом Вооружённых Сил Ирана, сообщает оборонное ведомство Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями о расширении отношений по ряду направлений сотрудничества в военной сфере.

"Глава делегации ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Ахади отметил, что в последние дни некоторые силы распространением необоснованной и ложной информации пытались нанести урон дружественным и добрососедским отношениям двух стран. В этой связи подчеркнута важность взаимных визитов и встреч, проводимых на рабочем уровне", - отмечается в сообщении

Реализованные на заседании Совместной комиссии меры получили высокую оценку, было подчеркнуто, что имеется хорошая основа для развития двустороннего, регионального и международного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном.

Мероприятие завершилось подписанием итогового протокола.

В.Алиев