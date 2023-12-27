Число жертв операции Израиля в Газе превысило 21 тыс. человек

Число палестинцев, погибших в результате операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, достигло 21 тыс. 110, сообщает в среду "Аль-Арабийя" со ссылкой на данные Минздрава анклава.
С 7 октября ранения получили 55 тыс. 243 человека. В эти цифры включены 195 погибших и 325 раненых за последние сутки, отметили в ведомстве.
Однако в статистике Минздрава не делают различия между гражданским населением и членами вооруженных группировок в анклаве.
Также палестинский Минздрав сообщил о гибели шести палестинских подростков в ходе рейда израильских военных в лагере "Нур-Шамс" на Западном берегу реки Иордан. Всего с 7 октября на Западном берегу погибли более 300 палестинцев, в основном, в ходе акций протеста и рейдов ЦАХАЛ.
Associated Press передает, что в ночь на среду ЦАХАЛ продолжила наносить мощные удары по центральным и южным районам Газы. Местные жители сообщили о тяжелых бомбардировках в районе лагеря беженцев Бурейдж, городов Хан-Юнис и Рафах, куда ранее от боевых действий на севере сектора бежали десятки тысяч человек.
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