Курганский мясокомбинат начал поставки тушенки в Азербайджан

Курганский мясокомбинат "Стандарт" начал поставки тушеной говядины в Азербайджан.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на российские СМИ, предприятие уже отправило на экспорт более 20 тонн продукции.
Предприятие будет поставлять тушенку в торговую сеть Oba Market, которая имеет более тысячи точек в Азербайджане. В том числе на экспорт пойдет халяльная продукция.
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