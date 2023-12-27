Курганский мясокомбинат начал поставки тушенки в Азербайджан

Курганский мясокомбинат "Стандарт" начал поставки тушеной говядины в Азербайджан.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на российские СМИ, предприятие уже отправило на экспорт более 20 тонн продукции.

Предприятие будет поставлять тушенку в торговую сеть Oba Market, которая имеет более тысячи точек в Азербайджане. В том числе на экспорт пойдет халяльная продукция.