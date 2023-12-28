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Палата представителей намерена расследовать причастность президента к игнорированию его сыном Хантером повесток Конгресса

Председатели юридического комитета Дж. Джим Джордан и комитета по надзору Джеймс Комер Палаты представителей в письме советнику Белого дома Эдварду Сискелу указали, что начнут разбирательство по делу о неуважении к Конгрессу в отношении сына президента Хантера Байдена и роли в этом самого президента, сообщил портал Axios.

"В свете официального заявления Белого дома о том, что президент Байден был заранее осведомлен о том, что его сын Хантер сознательно проигнорирует две повестки в Конгресс, мы вынуждены изучить в рамках нашего расследования по импичменту, участвовал ли президент в заговоре с целью воспрепятствовать работе Конгресса", - говорится в письме конгрессменов.

Они призвали Сискела предоставить "все документы и сообщения, отправленные или полученные сотрудниками администрации президента относительно дачи показаний Хантером Байденом", чтобы выяснить, пытался ли президент "воспрепятствовать" сотрудничеству Хантера Байдена с расследованием их комитетов по импичменту.

В письме содержится ссылка на комментарий пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что "президент, безусловно, был знаком с тем, что собирался сказать его сын".

"Заявление мисс Жан-Пьер предполагает, что президент обладал некоторыми знаниями о том, что мистер Хантер Байден предпочел проигнорировать две повестки в Конгресс. В свете этого заявления мы вынуждены изучить причастность президента к схеме его сына, направленной на то, чтобы игнорировать повестки комитетов ", - написали Джордан и Комер.

Ранее в декабре члены Палаты представителей поддержали резолюцию по продолжению расследования в отношении президента Джо Байдена в рамках процесса импичмента.

Спикер палаты Майк Джонсон пояснил, что это голосование - не по импичменту, а о том, чтобы продолжить расследование в рамках процесса импичмента. По его словам, резолюция потребовалась, так как Белый дом отказывается предоставлять запрашиваемую конгрессменами информацию о Байдене.

Расследование среди прочего касается финансовой деятельности семьи Байденов, в том числе о платежах, которые сын главы Белого дома Хантер Байден получал от украинской энергетической компании Burisma.

Джонсон отметил, что "президент и Белый дом неоднократно вводили общественность в заблуждение, смещали ориентиры и препятствовали нашему расследованию".

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Тэги: США, КОНГРЕСС, ПРЕЗИДЕНТ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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