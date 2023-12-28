Азеришыг отбирает подрядчика для внешнего энергоснабжения посевных площадей под продовольственную пшеницу

ОАО "Азеришыг" отбирает подрядчика для обеспечения внешнего энергоснабжения посевных площадей под продовольственную пшеницу с применением пивотной ирригационной системой. Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере - 1500 манатов. Компании, желающие принять участие в тендере, должны представить сведения о выполнении похожих работ за последние 3 года на общую сумму 5 млн. манат. Претенденты должны представить свои тендерные предложения до 15:00 14 февраля. Тендерная процедура состоится в 15:00 15 февраля. В функции "Азеришыг" входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей. Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».