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Инфраструктура и тендеры 28.12.2023 10:06

Азеришыг отбирает подрядчика для внешнего энергоснабжения посевных площадей под продовольственную пшеницу

ОАО "Азеришыг" отбирает подрядчика для обеспечения внешнего энергоснабжения посевных площадей под продовольственную пшеницу с применением пивотной ирригационной системой.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере - 1500 манатов.

Компании, желающие принять участие в тендере, должны представить сведения о выполнении похожих работ за последние 3 года на общую сумму 5 млн. манат.

Претенденты должны представить свои тендерные предложения до 15:00 14 февраля. Тендерная процедура состоится в 15:00 15 февраля.

В функции "Азеришыг" входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРИШЫГ, ПИВОТ, ТЕНДЕР

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