Азеришыг отбирает подрядчика для внешнего энергоснабжения посевных площадей под продовольственную пшеницу

ОАО "Азеришыг" отбирает подрядчика для обеспечения внешнего энергоснабжения посевных площадей под продовольственную пшеницу с применением пивотной ирригационной системой.
Отбор проводится методом открытого тендера.
Стоимость участия в тендере - 1500 манатов.
Компании, желающие принять участие в тендере, должны представить сведения о выполнении похожих работ за последние 3 года на общую сумму 5 млн. манат.
Претенденты должны представить свои тендерные предложения до 15:00 14 февраля. Тендерная процедура состоится в 15:00 15 февраля.
В функции "Азеришыг" входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.
Б.Рустамбеков
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