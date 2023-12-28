Календарь основных мероприятий нефтегазового сектора Азербайджана в 2023 году

2023 год становится историей. Как обычно, в конце года принято подводить итоги. Для нефтегазового сектора, а также сектора энергетики Азербайджана 2023 год оказался насыщен событиями, которые показывают насколько этот сектор важен для экономики страны. Агентство «Интерфакс-Азербайджан» предлагает вспомнить эти события и подготовилo календарь важнейших событий.

Январь

С 1 января 2023 года начались поставки газа из Азербайджана в Румынию в рамках договора между компанией SOCAR и «Romgaz S.A.», подписанного 16 декабря 2022 год. Подписанный спотовый краткосрочный контракт предусматривал поставку со стороны SOCAR до 300 млн кубометров с 1 января по 1 апреля 2023 года. Ежедневный объем поставок составил до 4,2 млн кубометров.

Февраль

3 февраля в Баку в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору состоялось 9-е заседание министров и впервые в рамках Консультативного совета 1-е министерское заседание по проекту поставки в Европу «зеленой энергетике» по дну Черного моря.

Помимо реализации ЮГК и перспектив его расширения в два раза, обсуждались вопросы развития «зеленой» энергии и реализации проекта строительства подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1195 км.

3 февраля SOCAR и Romgaz S.A. заключили договор о поставках газа из Азербайджана в Румынию в объеме до 1 млрд кубометров в течение 2023-2024гг. Новый контракт между SOCAR и Romgaz S.A. рассчитан на период с 1 апреля 2023 года до 1 апреля 2024 года.

13 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента новой теплоэлектростанции в Мингячевире мощностью 1280 МВт. Новая электростанция строится на территории существующей Азербайджанской ТЭС и будет состоять из четырех новых газовых турбин и котлов-утилизаторов. Стоимость проекта оценивается в $400 млн. При этом, 60% инвестиций в строительство станции составят собственные средства ОАО «Азерэнержи», остальные 40% составят кредитные средства. ТЭС будет отвечать современным стандартам, что в результате приведет к сокращению углеводородных выбросов на 2 млн тонн. Кроме этого, запуск станции позволит экономить до 1 млрд кубометров газа. Ввод станции в эксплуатацию планируется в первой половине 2025 года

Март

SOCAR начала транзит казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). В частности, 23 марта первая партия добытой с месторождения Тенгиз нефти для БТД была доставлена из порта Актау на Сангачальский терминал в Баку танкером "Президент Гейдар Алиев".

Транспортировка казахстанской нефти по БТД осуществляется в рамках договора, заключенного в 2022 году между SOCAR и компанией "Казмунайгаз" и предусматривающего транзит 1,5 млн нефти в год.

Кроме того, компания "КазТрансОйл" в марте протестировала прокачку через Азербайджан по БТД 7 тыс. тонн нефти с месторождения Кашаган.

Апрель

25 апреля в Софии (Болгария) состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии (Булгартрансгаз), Румынии (Трансгаз), Венгрии (FGSZ), Словакии (Eustream), а также Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR). Документ связан с инициативой «Кольцо солидарности» (STRING), предложенной Болгарией и поддержанной Европейской комиссией, для повышения безопасности поставок природного газа в Европейский союз, Центральную и Юго-Восточную Европу.

Меморандум определяет направления сотрудничества между четырьмя операторами системы передачи и SOCAR для поставок дополнительного газа из Азербайджана в Европу. Дополнительные поставки будут осуществляться через модернизированные системы газотранспортных сетей Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии – через «Кольцо солидарности».

В тот же день состоялась церемония открытия офиса SOCAR в Болгарии. В церемонии открытия в Софии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Болгарии Румен Радев.

Май

С 31 мая по 3 июня в Азербайджане в рамках Бакинской энергетической недели состоялась 28-я Международная выставка «Нефть и газ Каспия» Caspian Oil&Gas, 11-я Каспийская международная выставка «Энергетика и зеленая энергия» Caspian Power и 28-й Бакинский энергетический форум.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия выставки, и отметил, что эта международная выставка-конференция уже почти 30 лет помогает Азербайджану демонстрировать свой потенциал.

31 мая президент SOCAR Ровшан Наджаф и председатель правления АО «Узбекнефтегаз» Баходиржон Сидигов подписали протокол о намерениях по торговле и логистике нефти, нефтехимии, газохимии и других нефтепродуктов.

Июнь

2 июня SOCAR и венгерская MVM CEEnergy заключили контракт на поставку азербайджанского газа в Венгрию в 2023 году. В соответствии с соглашением до конца этого года Венгрия получит 100 млн кубометров газа из Азербайджана. В июле министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что SOCAR в соответствии с контрактом начала хранить в газохранилищах Венгрии первые 50 млн кубометров газа. В то же время, Будапешт договорился с Баку об увеличении закупок азербайджанского газа до 1 млрд куб. м. в год.

3 июня министерство энергетики Азербайджана подписало меморандумы о взаимопонимании по реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Нахчыванской автономной республике и в экономическом районе Восточный Зангезур.

В частности, Минэнерго подписало меморандум с французской «TotalEnergies»: по сотрудничеству в оценке проекта строительства солнечной электростанции (СЭС) мощностью 250 МВт, ветряной электростанции (ВЭС) на 250 МВт. Меморандум также предусматривает сотрудничество сторон в сфере оценки проектов по энергоэффективности. Эти проекты планируется реализовать в Нахчыване и Восточном Зангезуре.

Кроме этого, меморандум подписан с «Nobel Energy Management» и предусматривает сотрудничество по строительству СЭС мощностью 400 МВт в Нахчыване. Проект предусматривает и экспорт в Турцию произведенной на станции электроэнергии.

4 июня Альянс стран ОПЕК+ на министерском заседании принял решение снизить уровень квот по добыче нефти на 2024 год. В рамках этих договоренностей, квота Азербайджана по добыче нефти в 2024 году составит 551 тыс. б/с против 684 тыс. б/с в 2023 году. Таким образом, страна обязалась снизить нефтедобычу в будущем году на 133 тыс. б/с.

Проблем с соблюдением своих обязательств у Азербайджана быть не должно, так как в течение 2023 года в стране наблюдалось снижение добычи сырой нефти и Азербайджан не полностью использовал имеющуюся квоту. В настоящее время добыча нефти в Азербайджане ниже, чем квота, предусмотренная на 2024 год.

Июль

4 июля TotalEnergies и SOCAR начали добычу в рамках первой фазы разработки газоконденсатного месторождения Абшерон в Каспийском море. По данным Минэнерго Азербайджана, в июле-ноябре 2023 года на месторождении добыто 600 млн кубометров природного газа и 240 тыс. тонн конденсата.

На первом этапе объем добычи составит 1,5 млрд кубометров в год. На пике в рамках проекта может добываться 5,5-6 млрд кубометров газа в год.

В настоящее время стороны ведут обсуждения по реализации второй фазы проекта.

Август

4 августа национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) стала акционером проекта разработки газоконденсатного месторождения Абшерон на Каспии, купив в проекте 30% долевого участия - по 15% у SOCAR и у TotalEnergies. После завершения сделки, доли SOCAR и TotalEnergies в проекте "Абшерон" составят по 35%.

21 августа SOCAR и АО "Узбекнефтегаз" подписали договор об участии компании "Узбекнефтегаз" в нефтегазовых проектах в Азербайджане и соглашение о сотрудничестве между SOCAR, Министерством горнодобывающей промышленности и геологии и АО «Узбекнефтегаз» по участию SOCAR в нефтегазовых проектах в Узбекистане.

«Узбекнефтегаз» и SOCAR также обсуждают возможность создания совместной торговой компании.

Сентябрь

25 сентября в ходе визита в Нахчыванскую Автономную Республику (НАР) президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган заложили фундамент газопровода Ыгдыр-Нахчыван. Протяженность 16-дюймового трубопровода от турецкого Ыгдыра до Садаракского района НАР составляет 97,5 км: азербайджанского участка - 17,5 км, турецкого - 80 км.

Трубопровод будет рассчитан на транспортировку 2 млн кубометров газа в день, или 730 млн кубометров в год. С завершением его прокладки все ежегодные потребности Нахчывана в природном газе в 500 млн кубометров будут удовлетворяться через Турцию. При этом в будущем его пропускная способность может быть увеличена более чем вдвое - с учетом дальнейшего развития автономной республики, ее промышленности и роста числа населения.

Строительство азербайджанской части линии Игдыр-Нахчыван намечено завершить в мае 2024 года, турецкой - в декабре 2024 года.

Фактически это будет первый газопровод, соединяющий Азербайджан с Турцией посредством Нахчыванской Автономной Республики, и избавит НАР от зависимости от одного поставщика.

Кроме того, в присутствии двух президентов состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджана и министерством энергетики и природных ресурсов Турции в сфере поставок в Турцию производимой в Азербайджане электроэнергии из возобновляемых источников. Азербайджан планирует в перспективе экспортировать до 5 тыс. МВт "зеленой" энергии по различным направлениям, в том числе 1 тыс. МВт - через Нахчыванскую Автономную Республику в Турцию и далее в Европу.

29 сентября ОАО "Азерэнержи" и турецкая TEİAŞ подписали «Дорожную карту» на 2023-2025гг по реализации проекта создания «Взаимного сообщения Турция- Азербайджан через территорию Нахчывана» (Интерконнектор).

Кроме этого, Госагентство по возобновляемым источникам энергии при Минэнерго Азербайджана и чешская «A-Z Czech Engineering» подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в целях изучения возможностей реализации проектов в сфере ВИЭ на территории Азербайджана, в том числе строительства в Нахчыванской Автономной республике солнечной электростанции мощностью до 500 МВт, а также линий электропередачи для экспорта электроэнергии в Турцию.

Госагентство и компания «ACWA Power» также подписали «дорожную карту» по созданию Батарейной системы хранения электроэнергии в связи со строительством ветряной электростанции на суше мощностью 200 МВт.

Октябрь

3 октября в возрасте 93 лет скончался первый вице-президент SOCAR Хошбяхт Юсифзаде. При его непосредственном участии были открыты и введены в эксплуатацию более 20 нефтегазовых месторождений в азербайджанском, туркменском и российском секторах акватории Каспийского моря, в том числе всемирно известные месторождения Азери, Чираг и Гюнешли. В целом научные исследования Юсифзаде внесли большой вклад в решение проблем, возникающих при открытии и разработке нефтяных и газоконденсатных месторождений.

26 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Гарадагской солнечной электростанции (СЭС) мощностью 230 МВт. Проект строительства Гарадагской СЭС стоимостью $262 млн реализовала компания Masdar (ОАЭ).

Ввод электростанции в эксплуатацию СЭС позволит обеспечить электроэнергией 110 тыс. квартир, ежегодно экономить 110 млн кубометров газа, вырабатывать 500 млн КВт/ч электроэнергии и предотвратить выбросы в атмосферу 265 тыс. тонн углекислого газа.

Этот проект позволит Азербайджану снизить зависимость от производства тепловой энергии, помочь в достижении целей по развитию возобновляемых источников энергии. Деятельность Гарадагской СЭС позволит довести удельный вес установленной мощности ВИЭ в энергосистеме Азербайджана с 16,5% до 21,2%.

Кроме этого, 26 октября правительство Азербайджана подписало инвестиционные соглашения с компанией Masdar по проектам строительства на территории страны двух солнечных и одной ветряной электростанции. Общая мощность трех новых станций составит 1 ГВт. В частности, мощность СЭС в Нефтчалинском районе составит 315 МВт, СЭС в Билясуварском районе - 445 МВт, ВЭС - 240 МВт. По оценкам иностранных экспертов суммарные инвестиции в эти три проекта оцениваются в $1 млрд.

Данные проекты позволят к 2030 году увеличить долю возобновляемых источников энергии в мощностях по производству электроэнергии в Азербайджане до 33%.

Ноябрь

14 ноября Азербайджан, Узбекистан и Казахстан достигли соглашения по подготовке технико-экономического обоснования проекта и созданию совместного предприятия по экспорту электроэнергии.

Договоренность была достигнута на трехсторонней встрече в Баку с участием министров экономики и энергетики Азербайджана, Узбекистана и Казахстана по обсуждению перспектив экспорта электроэнергии из стран Центральной Азии в Европу через азербайджанскую территорию.

В частности, стороны пришли к соглашению о создании Совместной рабочей группы для разработки технического задания по следующим направлениям: сотрудничество в сфере энергетического обмена, с акцентом на возобновляемые источники энергии; сотрудничество в сфере возможностей разработки и экспорта зеленого водорода и зеленого аммиака; сотрудничество в сфере создания сопутствующей инфраструктуры.

Ожидается, что развитие проекта по передаче "зеленой" энергии будет способствовать дальнейшему укреплению связей между экономиками и энергетическими системами стран-участниц, а также придаст новый импульс национальным энергетическим промышленностям.

15 ноября Баку и Белград подписали "Меморандум между министерством энергетики Азербайджана и министерством горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии о содействии сотрудничеству между SOCAR и "Srbijagas".

Помимо поставок газа, Меморандум о взаимопонимании предусматривает изучение возможностей поставок в Сербию дополнительно сжиженного природного газа (LNG), сотрудничества с SOCAR в сфере газохранилищ и участия в газовых торговых операциях Госнефтекомпании Азербайджана, а также участия в строительстве электростанции, работающей на газе.

15 ноября SOCAR и сербская компания "Srbijagas" подписали договор о поставках азербайджанского газа в Сербию. Договор был подписан по итогам встречи в Баку министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова с министром горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравкой Джедович Ханданович. За счет поставок (по новому договору - ИФ) до 400 млн кубометров газа в год из Азербайджана, Сербия станет восьмым по счету покупателем азербайджанского газа.

Сербия в 2024-2026гг будет покупать у Азербайджана ежегодно до 400 млн кубометров газа, с 2027 года объемы поставок увеличатся до свыше 1 млрд кубометров в год.

28 ноября SOCAR открыла представительство в Туркменистане. Церемония открытия состоялась в рамках визита в Ашхабад министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и президентом Госнефтекомпании Азербайджана Ровшана Наджафа.

Власти Азербайджана отмечают, что открытие представительства SOCAR в Ашхабаде направлено на обеспечение деятельности компании в Туркменистане и реализации совместных интересов двух стран в сфере энергетики.

Декабрь

4 декабря компания BP-Azerbaijan начала бурение первой добывающей скважины с новой платформы «Центральный Восточный Азери» (ЦВА) на блоке Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия.

Глубина скважины составит до 3188 метров. В целом, бурение займет около трех месяцев. Это позволит получить первую нефть с платформ «ЦВА» в начале 2024 года.

Проект ЦВА стоимость в $6 млрд является следующим этапом разработки блока АЧГ. В рамках проекта планируется бурение 48 скважин, которое будет осуществлять компания TURAN Drilling Company.

10 декабря в сербском городе Ниш президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Сербии Александр Вучич и Болгарии Румен Радев приняли участие в церемонии открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария.

Эта перемычка функционирует в комплексе с СПГ-терминалом в Александруполисе (Греция), получит выход на Южный газовый коридор и обеспечит альтернативное газоснабжение Сербии из Азербайджана.

По ней будет возможно прокачивать до 1,8 млрд кубометров газа в год в обоих направлениях с перспективой расширения до 4 млрд кубометров в год в направлении из Болгарии в Сербию.

11 декабря президент COP28, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед Аль-Джабир на пленарном заседании COP28 сообщил, что 29-ая конференция участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) пройдет в Азербайджане в 2024 году.

Ожидается, что COP29 пройдет в Азербайджане в ноябре. По некоторым предположениям, в этот период в Азербайджане будут находиться примерно 70-80 тысяч иностранных гостей.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал «большим успехом» решение о проведении COP29 в Азербайджане и выразил уверенность, что мероприятие пройдет на высоком уровне. «COP29 – одно из самых престижных международных мероприятий в мире. С точки зрения представительства стран она не уступает Генеральной ассамблее ООН. Поэтому мы должны немедленно дать старт всей подготовительной работе. У нас не так много времени, менее 11 месяцев», - отметил президент Азербайджана.

12 декабря 2023 года с платформы «Западный Азери» на блоке АЧГ был получен миллиардный баррель нефти.

Это вторая платформа на блоке АЧГ, которая преодолела отметку в 1 млрд баррелей по совокупному объему добычи нефти. Первой платформой, достигшей этого рубежа, стала «Центральный Азери» – в июле 2021 года.

По данным bp, первая нефть с платформы «Западный Азери» была получена в декабре 2005 года. В настоящее время на платформе работают около 200 человек, большинство из которых, включая обоих руководителей платформы, являются гражданами Азербайджана.

В настоящее время ежедневная добыча с платформы «Западный Азери» составляет 85 тыс. баррелей.

22 декабря состоялось подписание документов о покупке SOCAR принадлежащих Equinor долей участия в проектах разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), месторождения Карабах, а также в проекте нефтепровода БТД. До сделки долевое участие Equinor в проекте АЧГ составляло 7,27%, в проекте БТД - 8,71%, в проекте Карабах - 50%. Долевое участие SOCAR в этих проектах до подписания документов выглядело следующим образом: в проекте АЧГ - 25%, в проекте БТД - 25%, в проекте "Карабах" - 50%. Сделка по приобретению долей будет завершена при условии соблюдения всех нормативных требований и договорных обязательств.

Также компании подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству с SOCAR в сферах декарбонизации и "зеленой" энергии.