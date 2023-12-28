Баку ждет от Вашингтона в 2024 году дальнейших позитивных шагов в двухсторонних отношениях – Байрамов

Официальный Баку ждет от Вашингтона в 2024 году дальнейших позитивных шагов для полного восстановления азербайджано-американских отношений, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Позиция азербайджанской стороны открытая. В октябре отношения с США можно было расценивать, как напряженные. Но это не была инициатива Азербайджана, а являлось следствием антиазербайджанских заявлений представителя Госдепа, на которые Азербайджан ответил адекватно», сказал Байрамов на пресс-конференции в четверг, посвященной итогам 2023 года.

По его словам, после этого Вашингтон предпринял ряд позитивных действий, в частности, президент Азербайджана и госсекретарь США провели телефонный разговор, представитель Госдепа посетил Азербайджан.

«Мы всегда были заинтересованы в нормальных отношениях с США. Мы реализовали большое количество проектов в различных направлениях, доказали, что являемся надежным партнером», - отметил он.

Байрамов считает, что для полной нормализации отношений Баку ждет дальнейших позитивных шагов от Вашингтона в 2024 году.

Х.Насирзаде