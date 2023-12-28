Экспорт смартфонов из стран ЕС в Азербайджан приблизился к 80 млн евро

Страны Европейского союза (ЕС) в январе-октябре 2023 года увеличили поставки смартфонов в Азербайджан в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, примерно до 99 тыс. единиц, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).
Согласно статданным, в денежном выражении поставки за отчетный период выросли в 1,8 раза, до 78,2 млн евро.
Львиная доля экспорта пришлась на Чехию, из которой в январе-октябре в Азербайджан поставлено примерно 96,4 тыс. смартфонов (рост в 1,7 раза) на 77,9 млн евро (рост в 1,8 раза). Небольшими партиями данную продукцию также ввозили из Австрии, Германии, Франции, Хорватии, Нидерландов, Польши и Швеции.
По данным Евростата, в 2022 году страны ЕС экспортировали в Азербайджан примерно 75 тыс. смартфонов на 53,9 млн евро.
Р.Керимов
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