Экспорт смартфонов из стран ЕС в Азербайджан за 9 мес. превысил показатели 2022г

Страны Европейского союза (ЕС) в январе-сентябре 2023 года увеличили поставки смартфонов в Азербайджан в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 85,919 тыс. единиц, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).

Согласно статданным, в денежном выражении поставки за отчетный период выросли в 1,8 раза, до 67,7 млн евро.

Львиная доля экспорта пришлась на Чехию, из которой в январе-сентябре в Азербайджан поставлено 83,361 тыс. смартфонов (рост в 1,6 раза) на 67,4 млн евро (рост в 1,8 раза). Небольшими партиями данную продукцию также ввозили из Австрии, Германии, Франции, Хорватии, Нидерландов, Польши и Швеции.

По данным Евростата, в 2022 году страны ЕС экспортировали в Азербайджан 75 тыс. смартфонов на 53,9 млн евро.

Таким образом, экспорт смартфонов из стран Евросоюза в Азербайджан за 9 месяцев 2023 года превысил показатели 2022 года.

Р.Керимов