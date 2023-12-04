Экспорт смартфонов из стран ЕС в Азербайджан за 9 мес. превысил показатели 2022г

Страны Европейского союза (ЕС) в январе-сентябре 2023 года увеличили поставки смартфонов в Азербайджан в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 85,919 тыс. единиц, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).
Согласно статданным, в денежном выражении поставки за отчетный период выросли в 1,8 раза, до 67,7 млн евро.
Львиная доля экспорта пришлась на Чехию, из которой в январе-сентябре в Азербайджан поставлено 83,361 тыс. смартфонов (рост в 1,6 раза) на 67,4 млн евро (рост в 1,8 раза). Небольшими партиями данную продукцию также ввозили из Австрии, Германии, Франции, Хорватии, Нидерландов, Польши и Швеции.
По данным Евростата, в 2022 году страны ЕС экспортировали в Азербайджан 75 тыс. смартфонов на 53,9 млн евро.
Таким образом, экспорт смартфонов из стран Евросоюза в Азербайджан за 9 месяцев 2023 года превысил показатели 2022 года.
Р.Керимов
Байрамов примет участие в СМИД прикаспийских стран в РФ
Глава Минобороны Азербайджана ознакомился с вооружением компаний из Египта и Италии
В Баку категорически опровергли причастность ВС Азербайджана к гибели армянского военного на границе
Страны ЕС за 9 мес. нарастили поставки духов и туалетной воды в Азербайджан на 16%
Пограничники Азербайджана в ноябре задержали 38 нарушителей госграницы
Страны ЕС за 9 месяцев увеличили экспорт фармпродукции в Азербайджан на 2%
Rabalon подготовит проект здания Data Center в Нахчыване
Datum получило контракт от AzerGold почти на 1,9 млн манатов
ИГ усиливает позиции в Нигере и Мали, пытается подменить собой власть на местах -аналитики
Франция восстанавливает военное сотрудничество с Австралией после спора из-за атомных подлодок
США к концу года исчерпают средства на помощь Украине, если Конгресс не вмешается в ситуацию - Белый дом
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank объявляет тендер на Поставку компонентов для серверного оборудования и системы хранения данных HPE
В Бакинской высшей школе нефти отметили 100-летие Университета культуры и искусств
AZAL представляет скидочные билеты на авиарейсы в Прагу из Баку
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире