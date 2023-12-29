Франция своими вредительскими действиями подрывает перспективы мирного процесса между Арменией и Азербайджаном - Амирбеков

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью французской Le Monde заявил, что причиной наблюдаемого ухудшения двусторонних отношений между Баку и Парижем является абсолютно несправедливая, предвзятая проармянская позиция, занятая Францией в вопросе армяно-азербайджанского противостояния
Амирбеков отметил, что «очевидно, что Франция никак не может переварить победу Азербайджана, восстановившего историческую справедливость и положившего конец тридцатилетней незаконной армянской оккупации Карабаха и других своих регионов».
По его словам, на протяжении долгого времени своими вредительскими действиями Франция, оказывающая Армении всякого рода дипломатическую, экономическую, а в последнее время еще и военную поддержку, подрывает перспективы достижения мира между Арменией и Азербайджаном.
«Попытки инструментализировать различные международные площадки, вроде Совета Безопасности ООН, Европейского Союза и его институтов для продвижения откровенно антиазербайджанских инициатив не только окончательно подорвали и без того сомнительную репутацию Франции в качестве возможного посредника, но и нанесли серьезный урон доверию Баку в отношении самого Европейского Союза, где Франции отведена одна из ведущих ролей», - отметил он.
Амирбеков считает, что поставки Парижем вооружения Еревану дестабилизируют и подрывают безопасность на Южном Кавказе, «подталкивая регион к новым военным конфликтам, бессмысленной гонке вооружений и искусственно отдаляя перспективы достижения мира между Арменией и Азербайджаном».
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