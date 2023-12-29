Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8811 RUR   0.0188 GBR   2.167 TRY   0.0576

Цена на нефть

28.12 $/bbl +/- WTI 71.77 -2.34 Brent 77.15 -2.39

Внешняя политика 29.12.2023 11:53

Франция своими вредительскими действиями подрывает перспективы мирного процесса между Арменией и Азербайджаном - Амирбеков

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью французской Le Monde заявил, что причиной наблюдаемого ухудшения двусторонних отношений между Баку и Парижем является абсолютно несправедливая, предвзятая проармянская позиция, занятая Францией в вопросе армяно-азербайджанского противостояния

Амирбеков отметил, что «очевидно, что Франция никак не может переварить победу Азербайджана, восстановившего историческую справедливость и положившего конец тридцатилетней незаконной армянской оккупации Карабаха и других своих регионов».

По его словам, на протяжении долгого времени своими вредительскими действиями Франция, оказывающая Армении всякого рода дипломатическую, экономическую, а в последнее время еще и военную поддержку, подрывает перспективы достижения мира между Арменией и Азербайджаном.

«Попытки инструментализировать различные международные площадки, вроде Совета Безопасности ООН, Европейского Союза и его институтов для продвижения откровенно антиазербайджанских инициатив не только окончательно подорвали и без того сомнительную репутацию Франции в качестве возможного посредника, но и нанесли серьезный урон доверию Баку в отношении самого Европейского Союза, где Франции отведена одна из ведущих ролей», - отметил он.

Амирбеков считает, что поставки Парижем вооружения Еревану дестабилизируют и подрывают безопасность на Южном Кавказе, «подталкивая регион к новым военным конфликтам, бессмысленной гонке вооружений и искусственно отдаляя перспективы достижения мира между Арменией и Азербайджаном».

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АМИРБЕКОВ, ФРАНЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ, МНЕНИЕ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az