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29.12.2023 14:00

Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад

Центр территориального планирования и строительства (ЦТСП) при Государственном комитете по архитектуре и градостроительству Азербайджанапривлек «sapartners Kovari+Kovari International GmbH» для подготовки концептуального проекта генплана города Ордубад (Нахчыванская Автономная Республика), архитектурных решений отдельных зданий и общественных площадок, рекомендаций по архитектурному стилю города.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта госзакупок, с компанией заключен соответствующий контракт на сумму 1 млн 956,377 тыс. манатов.

Согласно условиям контракта, работы планируется завершить до 27 декабря 2024 года.

Х.Насирзаде

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Тэги: ОРДУБАД, РАБОТЫ, ТЕНДЕР

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