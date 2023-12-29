Ziraat Bank расширяет филиальную сеть в Баку

ОАО «Ziraat Bank Azerbaycan» сообщил об открытии восьмого филиала.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно информации банка, новый филиал находится на пр. Бабека.
Филиал будет предоставлять физическим и юридическим лицам весь спектр банковских услуг.
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал 30 декабря 2014 года лицензию ОАО "Ziraat Bank Azerbaycan" на банковскую деятельность.
Х.Насирзаде
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