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Финансы 29.12.2023 13:48

Ziraat Bank расширяет филиальную сеть в Баку

ОАО «Ziraat Bank Azerbaycan» сообщил об открытии восьмого филиала.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно информации банка, новый филиал находится на пр. Бабека.

Филиал будет предоставлять физическим и юридическим лицам весь спектр банковских услуг.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал 30 декабря 2014 года лицензию ОАО "Ziraat Bank Azerbaycan" на банковскую деятельность.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНК, ФИЛИАЛЫ, СЕТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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