В Азербайджане обсудили проведение COP 29 в 2024г

Министерство экономики Азербайджана провело встречу в формате видеоконференции, посвященную обсуждению вопросов, связанных с проведением в стране в 2024 году 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29).
Как отмечается в пресс-релизе Минэкономики, в ходе встречи SOCAR представила информацию о международном опыте проведения COP и преимуществах, которые COP дает принимающим странам в плане достижения целей в области климата.
"COP 29 станет важной международной площадкой для обсуждения актуальных проблем человечества, - говорится в пресс-релизе. - Проведение этого мероприятия в Азербайджане подтверждает позицию нашей страны как ответственного и надежного партнера в решении глобальных проблем".
В ведомстве отметили, что в мероприятии приняли участие министр экономики Микаил Джаббаров, президент SOCAR (Госнефтекомпании Азербайджана) Ровшан Наджаф и руководители структурных подразделений министерства.
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