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29.12.2023 21:25

Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в III квартале на уровне 5,5%

Рост ВВП РФ в III квартале 2023 года составил 5,5% в годовом выражении после роста на 4,9% во II квартале и снижения на 1,8% в I квартале, говорится в сообщении Росстата об использовании ВВП в III квартале 2023 года.

Таким образом, Росстат подтвердил предыдущую оценку роста ВВП в III квартале на уровне 5,5%, сделанную производственным методом.

"Объем ВВП России за III квартал 2023 г. составил в текущих ценах 44 трлн 151,3 млрд рублей. Индекс его физического объема относительно III квартала 2022 г. составил 105,5%. Индекс-дефлятор ВВП за III квартал 2023 г. по отношению к ценам III квартала 2022 г. составил 109,4%", - говорится в сообщении Росстата.

Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП в III квартале 2023 года составила 68,7% против 65,8% в III квартале 2022 года. При этом доля расходов домохозяйств увеличилась на 2,1 п.п. - до 50,1% с 48,0%, а расходов госуправления на 0,8 п.п. - до 18,1% с 17,3%. Доля расходов некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, не изменилась - 0,5%.

Доля в ВВП валового накопления в III квартале 2023 года составила 26,0% (выросла с 24,0% в III квартала 2022 года), в том числе доля валового накопления основного капитала выросла до 22,1% с 20,6%, а доля изменения запасов материальных оборотных средств до 3,9% с 3,4%.

Доля чистого экспорта (экспорт минус импорт) в ВВП в III квартале 2023 года существенно снизилась - до 5,3% с 10,2% в III квартале 2022 года.

Как сообщалось, Минэкономразвития оценивало рост ВВП РФ за январь-ноябрь 2023 года на уровне 3,3%, в том числе в ноябре - на уровне 4,4%.

Официальный прогноз Минэкономразвития от сентября предполагает рост ВВП РФ в 2023 году на уровне 2,8%, но глава ведомства Максим Решетников уже заявлял, что текущий прогноз равняется 3,5%.

О том, что рост ВВП РФ в 2023 году может составить порядка 3,5%, уже неоднократно заявлял президент Владимир Путин.

ЦБ в конце октября повысил свой прогноз роста этого показателя в текущем году до 2,2-2,7% с 1,5-2,5%, формально он его уже не мог пересмотреть, так как октябрьское заседание совета директоров Банка России было последним опорным (то есть когда публикуется макропрогноз) в 2023 году.

Поэтому в декабре ЦБ в релизе по итогам совета директоров только отметил, что "рост ВВП в III квартале и оперативные данные за IV квартал свидетельствуют о том, что увеличение экономической активности происходит существенно быстрее, чем Банк России ожидал в октябре".

"Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным. Это нашло отражение в показателях текущего роста цен. По оценке Банка России, рост ВВП в 2023 году сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%", - говорилось в сообщении ЦБ.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предполагает рост российской экономики в 2023 году на 3,4%.

В 2024 году Минэкономразвития ожидает роста ВВП РФ на 2,3%, ЦБ - лишь на 0,5-1,5%, консенсус-прогноз аналитиков (от конца декабря) предполагает рост в 2024 году на 1,3%.

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Тэги: РОССИЯ, ВВП, КВАРТАЛ, ОЦЕНКА


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